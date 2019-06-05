Экономика
РЖД планируют купить 13 новых «Сапсанов»ТАСС 11:55
Ранее издание "Коммерсантъ" сообщало, что РЖД купят 13 составов по 10 вагонов в каждом. Стоимость контракта с учетом 30-летнего обслуживания поездов составит €1,1 млрд.
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с чего всё началось
Сдвоенных поездов действительно будет больше, говорит собеседник "Ъ", знакомый с деталями контракта: как и анонсировалось в октябре 2018 года, их количество увеличится с трех до девяти, а курсирование — с 13 пар в будни и 15 в выходные до 16 и 18 соответственно.Коммерсантъвчера в 17:58
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Футбол
Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций
Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
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Экономика
Больше половины россиян признают факт экономического кризиса
Более половины – говорят о наличии в стране экономического кризиса, сообщили социологи из холдинга «Ромир».
Обновлено в 13:09
Единоборства
Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула
Украинский боксер Александр Усик лишен титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), передает "Советский спорт".
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Происшествия
Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.
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Общество
Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам
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Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен признал поражение своего партийного альянса на парламентских выборах, прошедших в королевстве в среду.
Обновлено в 17:48
Кино
Дарья Жук станет режиссером второго сезона «Содержанок»
"РГ" уже писала о том, что сериал "Содержанки", который стал флагманским проектом видеосервиса START и принес ему миллионы просмотров, продлен на второй сезон.
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Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие
Су-35 перехватил американский самолет над Средиземным морем
По заявлению пресс-службы Шестого флота США, американский самолет P-8A Poseidon, летевший над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды за три часа .
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Политика
Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко
Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 13:59
Религия
Православные верующие отмечают Вознесение Господне
Православные верующие в России и других странах отмечают в четверг Вознесение Господне.
Обновлено в 17:05
Политика
Депутат Рады заявил о сговоре Ющенко и Януковича
Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил, что экс-президента Украины Виктора Ющенко подозревают незаконном владении резиденцией "Межигорье".
Обновлено в 17:42
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Лавров объяснил, как санкции США вредят американской экономике
Москва продолжит отвечать на санкции США и ряда стран Запада, но так, чтобы «не навредить себе», заявил Лавров.
Обновлено в 18:13
Авто
Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
Обновлено в 08:54
Культура
«Ленинград» развлечет гостей ПМЭФ в «нулевой» день форума
Для гостей Петербургского международного экономического форума выступит самая известная группа Северной столицы — «Ленинград».
Обновлено в 08:15
Наука
Камчатке угрожает извержение мощного вулкана
Обновлено в 14:55
Игры
СМИ: Destiny 2 получит кроссплатформенные сохранения и выйдет на Google Stadia
Редактор Kotaku Джейсон Шрайер поделился очередной порцией инсайдерской информации: его источники подтвердили, что шутер от Bungie получит систему кроссплатформенных сохранения (по крайней мере, они будут работать на ПК и Xbox One - с PS4 пока непонятно), а заодно ему сообщили, что Destiny 2 станет доступен в Google Stadia.
Обновлено в 13:00
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри сказал российскому министру, что в ходе референдума в Крыму «все произошло так, как хотел крымский народ», однако необходимо провести еще одно голосование — в соответствии с международным правом.
Обновлено в 17:00
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено в 18:39
Общество
На базе ТД «Профнастил» 8 июня пройдёт акция «Удачная суббота»
Первую удачную субботу решено провести 8 июня.
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Шоу-бизнес
Анна Михалкова высмеяла хейтеров, критикующих ее в соцсетях
Анна Михалкова высмеяла хейтеров, критикующих ее действия в соцсетях Итог своему сообщению Михалкова подвела в свойственной ей ироничной манере, приведя пример того, как надо взаимодействовать с подписчиками, и тут же воплотив ее в жизнь.
Обновлено вчера в 04:41
Общество
Роскачество нашло кишечную палочку и плесень в популярных марках чая
Обновлено вчера в 04:13
Футбол
УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Игры
Вышел трейлер четвертой главы Battlefield V
Создатели Battlefield V опубликовали трейлер четвертой главы «Вопреки всему».
Обновлено в 10:19
Общество
Dagens Nyheter (Швеция): российский ЕГЭ — лишь чистилище (Dagens Nyheter)
ЕГЭ расшифровывается как «единый государственный экзамен» и соответствует шведскому выпускному экзамену (studentexamen).
Обновлено в 17:37