РЖД планируют купить 13 новых «Сапсанов»ТАСС 11:55

Сдвоенных поездов действительно будет больше, говорит собеседник "Ъ", знакомый с деталями контракта: как и анонсировалось в октябре 2018 года, их количество увеличится с трех до девяти, а курсирование — с 13 пар в будни и 15 в выходные до 16 и 18 соответственно.

с чего всё началось

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