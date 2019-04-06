Транспорт
РЖД планирует построить в Петербурге железнодорожное кольцоМИР 24 05 апреля в 23:03
РЖД планирует построить в Санкт-Петербурге железнодорожное кольцо, которое объединит уже существующие направления. Соответствующее заявление сделал глава компании Олег Белозеров, передает ТАСС.
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Что еще более важно — это 22 млрд рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить.
— Олег Белозеров, российский политикМетагазета вчера в 08:02
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