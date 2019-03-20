Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублейВедомости вчера в 16:29
Сама РЖД вложит не менее 10%, остальное привлечет в том числе у девелоперов и банков, знает человек, близкий к госкомпании. «Это просчитывается как бизнес-проект со своим сроком, с окупаемостью», – говорит другой сотрудник РЖД. Общая площадь «РЖД-сити» – 450 000 кв. м, знает человек, близкий к РЖД.
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с чего всё началось
Стройка планируется возле Рижского вокзала в Москве, на грузовом дворе. Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».Ведомостивчера в 16:29
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Политика
Луценко рассказал о переданном от посла США списке «неприкасаемых»
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С большого Бодуэна: подопечные Черчесова начинают путь к Евро-2020
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Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 21:14
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Обновлено вчера в 15:00
Интернет
Google представила дудл на основе технологий искусственного интеллекта
Американская компания Google представила новый дудл, который был создан на основе технологий искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 19:58
Финансы
На вечерних торгах на Мосбирже рубль укрепился против доллара и евро
Рубль укрепился также и в паре с европейской валютой, передает ТАСС: курс евро на Московской бирже снизился на 0,26 процента до 72 рублей 91 копейки.
Обновлено вчера в 15:45
Технологии
Операторы связи допустили замедление развития интернета вещей в России
Принятие законопроекта о «суверенном рунете», принятого Госдумой в первом чтении, может затормозить развитие в России интернета вещей, предупреждает Ассоциация участников рынка интернета вещей в письме вице-премьеру Максиму Акимову и соавтору законопроекта сенатору Людмиле Боковой.
Обновлено в 01:56
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Слишком горячий чай и кофе могут быть смертельно опасными
Американские ученые провели исследование и выяснили, что горячий чай и кофе могут быть смертельно опасными.
Обновлено в 01:00
Политика
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Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие
США перепроверят пилотов ВВС после катастроф Boeing в Эфиопии
После крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии ВВС США решили проверить подготовку пилотов, которые управляют крупными грузовыми и военно-транспортными самолетами.
Обновлено в 00:43
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Музыка
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Шоу-бизнес
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В Instagram появилась запись романтического танца телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
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Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Политика
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан, рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова.
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Похороны Юлии Началовой откладывали трижды
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Обновлено вчера в 23:34
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В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
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Экономика
Минфин спасет бизнес на гарантиях нескольким десяткам банков
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Обновлено вчера в 22:00
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В Центре питания Универсиады-2019 проходят обыски
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД) пришли с обысками в Центр питания Универсиады-2019 в Красноярске, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.
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