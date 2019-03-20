Экономика

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублейВедомости вчера в 16:29

Сама РЖД вложит не менее 10%, остальное привлечет в том числе у девелоперов и банков, знает человек, близкий к госкомпании. «Это просчитывается как бизнес-проект со своим сроком, с окупаемостью», – говорит другой сотрудник РЖД. Общая площадь «РЖД-сити» – 450 000 кв. м, знает человек, близкий к РЖД.
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с чего всё началось

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Стройка планируется возле Рижского вокзала в Москве, на грузовом дворе. Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Ведомостивчера в 16:29

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Время корпоративных замков

Ведомости17:54

РЖД планирует построить офис возле Рижского вокзала

Вечерняя Москва05:31

СМИ узнали о планах РЖД построить офис в Москве за 72 млрд рублей

Говорит Москва01:21

«Ведомости»: РЖД планирует построить офис за 72 млрд рублей

Коммерсантъ02:37

РЖД изучают возможность строительства нового офиса в Москве

РИА Новости02:00

СМИ сообщили о плане РЖД построить офис за 72 млрд руб

РБК01:12

РЖД планирует построить новый офис возле Рижского вокзала в Москве

РИАМО03:55
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Футбол

Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
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Общество

Tesla обвинила бывших сотрудников в краже коммерческой тайны

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года компания Tesla подала в суд на бывшего сотрудника компании, который рассказал прессе о производственных процессах в компании и конструктивных дефектах автомобилей Model 3. Компания обвиняет сотрудника в разглашении коммерческой тайны.
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Депутат Госдумы заявил о праве чиновников иметь дорогие автомобили

Депутат от партии «Единая Россия» Александр Максимов выступил против запрета для чиновников на покупку дорогих автомобилей.
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Для спасения Максима Зайцева не хватает 955 400 руб

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Происшествия

Главу Росгеологии отправили в отставку

Глава "Росгеологии" Роман Панов отправлен в отставку, сообщила РИА Новости заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко.
Обновлено в 16:52
Происшествия

Обвиняемый в рассылке взрывных устройств критикам Трампа признал вину

Американец Сесар Сайок, обвиняемый в рассылке самодельных взрывных устройств оппонентам президента США Дональда Трампа, в четверг в суде признал свою вину, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление

Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Политика

Трамп заявил, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес

Лечащий врач Юлии Началовой оказался наркологом

Лечащий врач российской певицы Юлии Началовой Василий Шуров оказался практикующим врачом-наркологом.
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Происшествия

Собаку привязали к рельсам под Петербургом

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Шоу-бизнес

Алексею Панину грозит уголовная статья о возбуждении ненависти

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Спорт

Анастасия Кузьмина выиграла спринтерский зачет Кубка мира по биатлону

Обновлено в 14:04
Политика

Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой

В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие

Новейшие «Тигр-М» поступили в российские подразделения в Абхазии

В подразделения российской военной базы Южного военного округа ЮВО в Абхазии поступили десять новейших бронированных автомобилей «Тигр-М» марки ГАЗ.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер

Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Происшествия

В Липецкой области грузовик столкнулся с цистерной

Обновлено в 17:42
Общество

Врио главы Забайкалья заплакал после вопроса многодетной матери

Врио главы Забайкалья Александр Осипов едва сумел сдержать слезы после вопроса многодетной матери в прямом эфире местного телеканала.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»

В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено в 16:12
Происшествия

СК возбудил дело в отношении замглавы администрации Чехова

В отношении первого замглавы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщил Следственный комитет в своем канале в WhatsApp.
Обновлено в 07:03
Общество

В Амстердаме запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

По данным портала, более 1 тыс. организованных туристических групп еженедельно посещают площадь Oudekerksplein в центре квартала красных фонарей.
Обновлено в 04:10
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что не ждут от России атаки на страны НАТО

На вопрос, считает ли он, что Россия намеревается напасть на какую-либо страну НАТО, Данфорд ответил отрицательно.
Обновлено в 15:06
Экономика

Зарплаты региональных чиновников выросли на 7,7% в 2018 году

Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих в регионах РФ в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9%, составив 42,1 тыс. рублей.
Обновлено в 09:22
Здоровье

Школа 1409 во главе с Ириной Ильичёвой присоединилась к сбору средств для маленькой Насти Горячевой

Обновлено вчера в 06:40
Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
Политика

ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака

Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился снятия грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении Александра Колчака, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:31
Общество

МВД сократило перечень опасных пород собак

Министерство внутренних дел (МВД) России в ходе доработки сократило предварительный список потенциально опасных пород собак с 69 до 13 пунктов.
Обновлено в 12:15
Экономика

Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами

Обновлено в 06:28
Общество

Россияне останутся без огородов на майские праздники

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Политика

МИД усомнился в объективности приговора Караджичу

МИД России усомнился в правомерности ужесточения приговора экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу.
Обновлено в 14:29
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