Экономика

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублейВедомости вчера в 16:29

Сама РЖД вложит не менее 10%, остальное привлечет в том числе у девелоперов и банков, знает человек, близкий к госкомпании. «Это просчитывается как бизнес-проект со своим сроком, с окупаемостью», – говорит другой сотрудник РЖД. Общая площадь «РЖД-сити» – 450 000 кв. м, знает человек, близкий к РЖД.
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с чего всё началось

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Стройка планируется возле Рижского вокзала в Москве, на грузовом дворе. Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Ведомостивчера в 16:29

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РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Ведомостивчера в 16:29

РЖД изучают возможность строительства нового офиса в Москве

РИА Новости02:00

СМИ сообщили о плане РЖД построить офис за 72 млрд руб

РБК01:12

СМИ узнали о планах РЖД построить офис в Москве за 72 млрд рублей

Говорит Москва01:21

«Ведомости»: РЖД планирует построить офис за 72 млрд рублей

Коммерсантъ02:37

РЖД планирует построить новый офис

ТАСС02:45

РЖД построит новый офис возле Рижского вокзала - газета

Интерфакс03:19
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