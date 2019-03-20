РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублейВедомости вчера в 16:29

Стройка планируется возле Рижского вокзала в Москве, на грузовом дворе. Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».

с чего всё началось

Сама РЖД вложит не менее 10%, остальное привлечет в том числе у девелоперов и банков, знает человек, близкий к госкомпании. «Это просчитывается как бизнес-проект со своим сроком, с окупаемостью», – говорит другой сотрудник РЖД. Общая площадь «РЖД-сити» – 450 000 кв. м, знает человек, близкий к РЖД.

Экономика Володин поручил обсудить с банками снижение ставок по ипотеке Депутатам Госдумы следует обсудить с банковским сообществом вопрос снижения ставки по ипотечным кредитам до 8%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения законопроекта о предоставлении гражданам возможности получить ипотечные каникулы.

Шоу-бизнес Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников На церемонию прощания с российской певицей Юлией Началовой, которая скончалась 16 марта, пришли сотни человек.

Общество Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей Новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года.

Общество Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.

Политика Российского депутата наказали за слова о «тунеядцах и алкашах» Депутата Волгоградской областной думы, бывшего топ-менеджера структуры «Газпрома» Гасана Набиева досрочно лишили полномочий за оскорбление малоимущих пенсионеров.

Финансы ФРС США сохранила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.

Политика Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.

Экономика Определена стоимость всей недвижимости России Совокупная кадастровая стоимость всех объектов недвижимого имущества в России превышает 672 триллиона рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Росреестра Викторию Абрамченко.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Горшков» зашёл в Красное море Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», многофункционального судна материально-технического обеспечения «Эльбрус» и спасательного буксира «Николай Чикер» завершил переход из Средиземного в Красное море через Суэцкий канал.

Происшествия МЧС прокомментировало действия коллег на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» Пожар в торговом комплексе «Зимняя вишня» произошел 25—26 марта 2018 года на площади 1600 квадратных метров.

Экономика Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами Forbes назвал десять российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах более 11 миллиардов долларов.

Энергетика ВС Чечни на неделю перенес рассмотрение жалобы «Газпрома» "Газпром межрегионгаз Грозный" подал апелляционную жалобу, а затем Генпрокуратура РФ поручила прокурору Чечни поддержать доводы "Газпром межрегионгаз Грозный".

Политика S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты «Зенит» Российская частная компания S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты "Зенит", размещенный два года назад.

Политика Ученым закрыли доступ к рассекреченному делу адмирала Колчака ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда адмирала Александра Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей.

Шоу-бизнес Лена Миро советует Решетовой бросить Тимати Миро считает такую ситуацию нездоровой и унизительной для Решетовой.

Экономика ЦБ выявил 168 финансовых пирамид в 2018 году Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид, что на 31 пирамиду больше, чем годом ранее.

Политика Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.

Шоу-бизнес Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована На прошлой неделе Елене Берковой, звезде фильмов для взрослых, исполнилось 34 года.

Общество Названы самые трудолюбивые регионы России По информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учёта отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа.

Политика Переименование Астаны в Нурсултан не изменит название жителей города Астану переименовывают в Нурсултан по предложению преемника Назарбаева Касым-Жомарта Токаева. Отметим, что Астана переводится как "столица".

Происшествия В Китае прогремел взрыв на территории химического промышленного парка Взрыв произошел в четверг на территории химического промышленного парка в восточной китайской провинции Цзянсу, информации о жертвах и причинах взрыва пока нет, сообщает издание Paper.

Наука Вирус гепатита помог проследить историю аборигенов Специалисты из Мельбурнского университета с помощью определения возраста вируса гепатита B смогли понять, когда в Австралии появились первые люди и как они перемещались по континенту.

Финансы Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсий По нынешней схеме пенсионер бы получил доплату уже не в 2 тысячи рублей, а в 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля, а по новой схеме - более 11 тысяч рублей.

Авто Renault начала тесты полностью электрического Duster Компания Renault через свое дочернее подразделение Dacia вывела на тесты полностью электрическую версию вседорожника Duster.