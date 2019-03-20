Экономика

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублейВедомости вчера в 16:29

Сама РЖД вложит не менее 10%, остальное привлечет в том числе у девелоперов и банков, знает человек, близкий к госкомпании. «Это просчитывается как бизнес-проект со своим сроком, с окупаемостью», – говорит другой сотрудник РЖД. Общая площадь «РЖД-сити» – 450 000 кв. м, знает человек, близкий к РЖД.
Читать в источнике
с чего всё началось

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Стройка планируется возле Рижского вокзала в Москве, на грузовом дворе. Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Ведомостивчера в 16:29

Подробнее о событии

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Ведомостивчера в 16:29

РЖД изучают возможность строительства нового офиса в Москве

РИА Новости02:00

СМИ сообщили о плане РЖД построить офис за 72 млрд руб

РБК01:12

РЖД планирует построить офис возле Рижского вокзала

Вечерняя Москва05:31

СМИ узнали о планах РЖД построить офис в Москве за 72 млрд рублей

Говорит Москва01:21

РЖД планирует построить новый офис возле Рижского вокзала в Москве

РИАМО03:55

«Ведомости»: РЖД планирует построить офис за 72 млрд рублей

Коммерсантъ02:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Экономика

Володин поручил обсудить с банками снижение ставок по ипотеке

Депутатам Госдумы следует обсудить с банковским сообществом вопрос снижения ставки по ипотечным кредитам до 8%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения законопроекта о предоставлении гражданам возможности получить ипотечные каникулы.
Обновлено в 05:33
Футбол

Маркизио рассказал о талантах Дибалы

Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников

На церемонию прощания с российской певицей Юлией Началовой, которая скончалась 16 марта, пришли сотни человек.
Обновлено в 05:35
Общество

Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

Новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес

Александр Дробыш рассказал о состоянии Елены Ваенги

Обновлено вчера в 07:38
Общество

Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного

Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.
Обновлено в 02:59
Политика

Российского депутата наказали за слова о «тунеядцах и алкашах»

Депутата Волгоградской областной думы, бывшего топ-менеджера структуры «Газпрома» Гасана Набиева досрочно лишили полномочий за оскорбление малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 06:24
Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
Обновлено в 04:58
Экономика

Определена стоимость всей недвижимости России

Совокупная кадастровая стоимость всех объектов недвижимого имущества в России превышает 672 триллиона рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Росреестра Викторию Абрамченко.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» зашёл в Красное море

Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», многофункционального судна материально-технического обеспечения «Эльбрус» и спасательного буксира «Николай Чикер» завершил переход из Средиземного в Красное море через Суэцкий канал.
Обновлено в 05:35
Происшествия

МЧС прокомментировало действия коллег на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Пожар в торговом комплексе «Зимняя вишня» произошел 25—26 марта 2018 года на площади 1600 квадратных метров.
Обновлено в 06:29
Общество

Названы российские регионы с самым большим числом легковых машин

Обновлено в 06:00
Экономика

Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами

Forbes назвал десять российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах более 11 миллиардов долларов.
Обновлено в 04:17
Энергетика

ВС Чечни на неделю перенес рассмотрение жалобы «Газпрома»

"Газпром межрегионгаз Грозный" подал апелляционную жалобу, а затем Генпрокуратура РФ поручила прокурору Чечни поддержать доводы "Газпром межрегионгаз Грозный".
Обновлено в 06:37
Политика

S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты «Зенит»

Российская частная компания S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты "Зенит", размещенный два года назад.
Обновлено в 00:50
Политика

Ученым закрыли доступ к рассекреченному делу адмирала Колчака

ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда адмирала Александра Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей.
Обновлено в 06:15
Авто

Автомобили Volvo получат камеры для выявления нетрезвых водителей

Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Лена Миро советует Решетовой бросить Тимати

Миро считает такую ситуацию нездоровой и унизительной для Решетовой.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Опубликовано видео задержания советника губернатора Красноярского края

Обновлено в 02:57
Экономика

ЦБ выявил 168 финансовых пирамид в 2018 году

Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид, что на 31 пирамиду больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:44
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Шоу-бизнес

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована

На прошлой неделе Елене Берковой, звезде фильмов для взрослых, исполнилось 34 года.
Обновлено 19 марта в 20:43
Общество

Названы самые трудолюбивые регионы России

По информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учёта отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа.
Обновлено в 00:00
Политика

Переименование Астаны в Нурсултан не изменит название жителей города

Астану переименовывают в Нурсултан по предложению преемника Назарбаева Касым-Жомарта Токаева. Отметим, что Астана переводится как "столица".
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Китае прогремел взрыв на территории химического промышленного парка

Взрыв произошел в четверг на территории химического промышленного парка в восточной китайской провинции Цзянсу, информации о жертвах и причинах взрыва пока нет, сообщает издание Paper.
Обновлено в 05:09
Наука

Вирус гепатита помог проследить историю аборигенов

Специалисты из Мельбурнского университета с помощью определения возраста вируса гепатита B смогли понять, когда в Австралии появились первые люди и как они перемещались по континенту.
Обновлено вчера в 09:52
Финансы

Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсий

По нынешней схеме пенсионер бы получил доплату уже не в 2 тысячи рублей, а в 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля, а по новой схеме - более 11 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 02:22
Авто

Renault начала тесты полностью электрического Duster

Компания Renault через свое дочернее подразделение Dacia вывела на тесты полностью электрическую версию вседорожника Duster.
Обновлено в 02:56
Общество

Минздрав представил законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года

Минздрав завершил разработку законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) для людей младше 21 года.
Обновлено в 05:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное