Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублейВедомости вчера в 16:29
Сама РЖД вложит не менее 10%, остальное привлечет в том числе у девелоперов и банков, знает человек, близкий к госкомпании. «Это просчитывается как бизнес-проект со своим сроком, с окупаемостью», – говорит другой сотрудник РЖД. Общая площадь «РЖД-сити» – 450 000 кв. м, знает человек, близкий к РЖД.
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с чего всё началось
Стройка планируется возле Рижского вокзала в Москве, на грузовом дворе. Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».Ведомостивчера в 16:29
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Хоккей
СКА победил «Локомотив» и стал вторым финалистом Западной конференции
Игра закончилась со счетом 5:4 ОТ в пользу хозяев, которые выиграли серию плей-офф с общим счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище
Певица Юлия Началова, умершая 16 марта на 39-м году жизни, похоронена в четверг на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 09:36
Футбол
Бельгия — Россия 1:1 (1-й тайм)
Полузащитник Ильзат Ахметов выйдет в стартовом составе сборной России по футболу в матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии.
Обновлено в 14:36
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
В «Нафтогазе» Украины заявили, что решение Высокого суда Англии и Уэльса не освобождает «Газпром» от обязательств не скрывать и не выводить активы с британской территории.
Обновлено в 15:48
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Футбол
Казахстан сенсационно разгромил Шотландию в отборе к Евро-2020
Сборные Казахстана и Шотландии являются соперниками по группе сборной России, которая сыграет свой первый матч в отборе к Евро-2020 с фаворитами турнира командой Бельгии, которая в рейтинге ФИФА и УЕФА занимает первую строчку.
Обновлено в 15:22
Политика
Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика
Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
Обновлено в 14:53
Футбол
Рохо провел тренировку с «Эстудиантес» с разрешения «МЮ»
Обновлено в 14:37
Происшествия
Суд отменил приговор создателю «Мужского государства»
Суд в Нижнем Новгороде отменил приговор создателю паблика «Мужское государство» Владиславу Позднякову после частичной декриминализацией антиэкстремистской статьи УК.
Обновлено в 13:58
Политика
Андрей Чибис сменил Марину Ковтун на посту главы Мурманской области
Замминистра строительства и ЖКХ вступил в должность врио главы губернатора с 21 марта В четверг президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун, на её место назначив Андрея Чибиса.
Обновлено в 05:19
Экономика
Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума
Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес
Елена Беркова выходит замуж в шестой раз
Напомним, Елена выходит замуж в шестой раз.
Обновлено в 14:30
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Авто
Началось производство пикапа Jeep Gladiator
Дорожный просвет пикапа Jeep Gladiator превышает 28 см, при этом автомобиль способен преодолеть брод глубиной до 76 см. Целевая аудитория Gladiator — любители активного отдыха.
Обновлено в 02:32
Финансы
Минфин РФ сообщил о выпуске новых ОФЗ для населения
В отличие от ранее размещаемых выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам: соответствующие расходы будет нести эмитент (Минфин России).
Обновлено в 15:25
Хоккей
Крикунов: ЦСКА раньше был прямолинейным, но теперь они играют в хоккей
Была команда, похожая на «Йокерит», прямолинейная такая. А в этом году не знаю, что у них произошло, наверное, тренера доработали.
Обновлено в 15:40
Экономика
Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России
Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что не ждут от России атаки на страны НАТО
На вопрос, считает ли он, что Россия намеревается напасть на какую-либо страну НАТО, Данфорд ответил отрицательно.
Обновлено в 15:06
Экономика
В Минприроды оценили стоимость природных богатств России
"Зеленые легкие" России потянули на 5,52 трлн руб. Значительно уступили им озера реки и другие водные ресурсы, включая и подземные "линзы".
Обновлено в 08:21
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $3,2 млрд
На 8 марта международные резервы страны составляли $479,3 млрд. Таким образом, за неделю показатель вырос на $3,2 млрд, или на 0,7%.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
США могут приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию
США рассматривают возможность приостановки подготовительных работ к поставкам самолетов F-35 в Турцию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на исполняющую обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Россия вернула «адскую молотилку»
Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Эрмитаж и Исаакий открыты для посетителей после проверки
Государственный Эрмитаж и государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге вернулись к нормальной работе после проверок, связанных с получением угроз о «заминировании».
Обновлено в 06:19
Экономика
ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей
Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража, банк требует взыскать с ранее контролирующих перевозчика лиц сумму в размере 249, 2 млрд рублей.
Обновлено в 13:48
Музыка
Максим Фадеев стал композитором года по версии премии BraVo
Лауреатом премии BraVo в области популярной музыки в номинации "Композитор года" стал Максим Фадеев, передаёт корреспондент РИА Новости из Государственного Кремлёвского дворца.
Обновлено в 13:49