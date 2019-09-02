с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Одрийн сонин» заявил, что РЖД намерена модернизировать Улан-Баторскую железную дорогу (УБЖД), являющуюся основным транспортным узлом Монголии.

Технологии «Ростелеком» провел ВОЛС в 146 школ Приморья К началу нового учебного года «Ростелеком» подключил к волоконно-оптическим линиям связи 146 школ Приморского края.

Финансы Индекс РТС превысил 1300 пунктов впервые с 14 августа 2019 года В последний раз индекс РТС находился выше 1300 пунктов 14 августа 2019 года. Индекс Мосбиржи подрос на 0,33% и достиг 2749,19 пункта.

Происшествия В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.

Общество Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.

Политика Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.

Футбол Сегодня в Европе закрывается трансферное окно Сегодня в европейских чемпионатах завершается трансферный период. В частности, речь об Испании, Италии, Германии и Франции, а также России.

Экономика ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин «Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере техосмотра правительству», – уточнили в пресс-службе ЦБ.

Политика Главный московский единоросс подал иск к ФБК и Навальному Глава московского отделения «Единой России» и заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский подал иск к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), его основателю Алексею Навальному, а также муниципальному депутату Константину Янкаускасу.

Армия и оружие СМИ: главный военный прокурор Украины уволен Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Политика РФ и Украина не обменяются заключёнными 2 сентября Как ранее писал News.ru, обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной произойдёт в самое ближайшее время, заявлял 20 августа глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук.

Политика Украина пойдет на переговоры с РФ по транзиту после консультаций с США Обсуждение нового соглашения по транспортировке российского газа в Европу через территорию Украины начнется после того, как Киев решит вопрос о выделении газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза".

Экономика Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Происшествия NYT: техасского стрелка уволили за несколько часов до преступления Американец Сет Этор, застреливший нескольких человек в районе американского города Одесса на западе штата Техас, был уволен с работы в день трагедии.

Происшествия МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок Чем занимается ЦНИИ "Электроприбор" Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.

Происшествия В Самаре школьник умер после падения плиты со здания ДК С фасада здания ДК отвалился тяжелый фрагмент плиты и упал на 10-летнего ребенка.

Гаджеты Премьера: В Россию приехал смартфон ASUS Zenfone 6 Edition 30 с 512 Гбайт памяти и аккумулятором на 5000 мАч Все версии Zenfone 6 – и обычные, и Edition 30 – оснащены топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, аккумулятором на 5000 мАч, 6,4-дюймовым IPS-экраном и двойной камерой в откидном модуле.

Интернет Аналитики: рыночная доля Windows 10 наконец-то превысила отметку в 50% За месяц рыночная доля Windows 10 увеличилась на 2% и впервые в истории преодолела отметку в 50%: по данным августовского отчета доля составила 50,99%.

Футбол Сергей Семак отвёл детей на линейку в школу Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отвёл детей на линейку в школу. Короткое видео он выложил на своей странице в Instagram.