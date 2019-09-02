Политика
КоммерсантъРЖД планирует модернизировать железные дороги Монголии
Президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Одрийн сонин» заявил, что РЖД намерена модернизировать Улан-Баторскую железную дорогу (УБЖД), являющуюся основным транспортным узлом Монголии.
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Президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Одрийн сонин» заявил, что РЖД намерена модернизировать Улан-Баторскую железную дорогу (УБЖД), являющуюся основным транспортным узлом Монголии.Коммерсантъ01:25
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Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Lenta.ru вчера в 14:29
Происшествия
Экс-игроки сборной России подали иск к МВД в размере 123 млн рублей
Общая сумма коллективного иска превышает 123 млн рублей.
Газета.Ru 03:34
Технологии
«Ростелеком» провел ВОЛС в 146 школ Приморья
К началу нового учебного года «Ростелеком» подключил к волоконно-оптическим линиям связи 146 школ Приморского края.
ВЕСТИ: Приморье 00:24
Финансы
Индекс РТС превысил 1300 пунктов впервые с 14 августа 2019 года
В последний раз индекс РТС находился выше 1300 пунктов 14 августа 2019 года. Индекс Мосбиржи подрос на 0,33% и достиг 2749,19 пункта.
ТАСС 04:07
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 19:12
Общество
Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно
Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.
Газета.Ru вчера в 01:25
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
Футбол
Сегодня в Европе закрывается трансферное окно
Сегодня в европейских чемпионатах завершается трансферный период. В частности, речь об Испании, Италии, Германии и Франции, а также России.
Sports.ru 03:15
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин
«Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере техосмотра правительству», – уточнили в пресс-службе ЦБ.
Ведомости вчера в 19:56
Общество
В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
РБК вчера в 22:57
Космос
Парад планет разворачивается на небесной сфере в эти дни
Участниками малого парада планет станут Меркурий, Венера, Земля и Марс.
LentaChel.ru 31 августа в 05:13
Политика
Главный московский единоросс подал иск к ФБК и Навальному
Глава московского отделения «Единой России» и заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский подал иск к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), его основателю Алексею Навальному, а также муниципальному депутату Константину Янкаускасу.
Медиазона 03:47
Армия и оружие
СМИ: главный военный прокурор Украины уволен
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
ТАСС 04:06
Политика
РФ и Украина не обменяются заключёнными 2 сентября
Как ранее писал News.ru, обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной произойдёт в самое ближайшее время, заявлял 20 августа глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук.
News.ru 03:28
Политика
Украина пойдет на переговоры с РФ по транзиту после консультаций с США
Обсуждение нового соглашения по транспортировке российского газа в Европу через территорию Украины начнется после того, как Киев решит вопрос о выделении газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза".
Утро.ru 04:09
Общество
В Кемерове перенесли открытие сквера на месте «Зимней вишни»
Памятный сквер на месте сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" будет открыт в середине сентября.
Российская газета 03:18
Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой для всей Европы
Евразия Daily 31 августа в 09:17
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 30 августа в 05:51
Происшествия
NYT: техасского стрелка уволили за несколько часов до преступления
Американец Сет Этор, застреливший нескольких человек в районе американского города Одесса на западе штата Техас, был уволен с работы в день трагедии.
ТАСС вчера в 20:26
Политика
Дочь Назарбаева переизбрали председателем сената Казахстана
РИА Новости 02:55
Происшествия
МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок
Чем занимается ЦНИИ "Электроприбор" Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.
РБК 01:00
Происшествия
В Самаре школьник умер после падения плиты со здания ДК
С фасада здания ДК отвалился тяжелый фрагмент плиты и упал на 10-летнего ребенка.
Российская газета 02:40
Кино
Российский бокс-офис возглавил триллер «Я иду искать»
Культуромания 01:24
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Гаджеты
Премьера: В Россию приехал смартфон ASUS Zenfone 6 Edition 30 с 512 Гбайт памяти и аккумулятором на 5000 мАч
Все версии Zenfone 6 – и обычные, и Edition 30 – оснащены топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, аккумулятором на 5000 мАч, 6,4-дюймовым IPS-экраном и двойной камерой в откидном модуле.
Dgl.ru вчера в 16:16
Интернет
Аналитики: рыночная доля Windows 10 наконец-то превысила отметку в 50%
За месяц рыночная доля Windows 10 увеличилась на 2% и впервые в истории преодолела отметку в 50%: по данным августовского отчета доля составила 50,99%.
iXBT.com вчера в 13:57
Футбол
Сергей Семак отвёл детей на линейку в школу
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отвёл детей на линейку в школу. Короткое видео он выложил на своей странице в Instagram.
78.ru 02:48
Происшествия
Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем
Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.
Известия вчера в 19:56