РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкартКоммерсантъ 04:31

Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%. Такие данные представило в ФАС Общероссийское объединение пассажиров, с письмом ознакомились «Известия». Организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.

с чего всё началось

Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. Компания не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций.

Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте. Компания указала, что информация о повышении цен появилась, потому что сравнивались цены на билеты, продаваемые по акциям, и билеты по полному тарифу.

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Политика Сергей Карабасов подал в отставку Конкурс на должность мэра будет проведен 6 сентября в 12:00. Напомним, Карабасов исполнял обязанности мэра Рязани с 2017 года.

Космос Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе Шесть лет назад Curiosity нашел глиняные образования, которые позволили сделать вывод, что на Марсе была пресная и пригодная для жизни вода.

Энергетика На Украине обвинили Россию в росте цен на бензин Из-за ограничений на экспорт нефтепродуктов из России, на Украине может произойти увеличение стоимости бензина.

Происшествия Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения теплохода с прогулочным катером в Будапеште, в результате которого последнее судно затонуло.

Происшествия Бросившая умирать свою дочь петербурженка отказалась от других детей Жительница Петербурга, которая оставила свою 7-месячную дочь умирать в частном доме, оказалась многодетной матерью.

Политика В Кремле обеспокоены сообщениями о падении доходов россиян В Кремле обращают внимание на исследования, свидетельствующие о падении доходов населения, этот процесс вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Происшествия Мужчина поджег себя у Белого дома Неизвестный мужчина поджег себя в парке Эллипс вблизи Белого дома, сообщается на странице Секретной службы США в твиттере.

Политика В правительстве Оренбургской области прошло еще два увольнения В четверг, 30 мая, стало известно об увольнении с должности и.о. министра экономического развития Натальи Безбородовой.

Происшествия Адвокат сообщил об угрозах Юрию Дмитриеву в СИЗО Сокамерники в течение четырех дней обещали "опустить" Дмитриева, если он не выполнит их требований, пояснил адвокат.

Экономика Набиуллина рассказала о распространении быстрых платежей на магазины Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о расширении системы быстрых платежей на покупку товаров, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

Происшествия Двое рабочих стали жертвами обвала траншеи на стройке в Ульяновске Двое рабочих погибли в результате обвала траншеи, который случился на стройке жилого дома в Ульяновске в четверг, 30 мая.

Политика Путин внес в Госдуму проект о приостановке ДРСМД Проект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности внесен президентом РФ в Госдуму.

Финансы Набиуллина заявила о реальности снижения ставок по ипотеке до 8% 19 мая глава Сбербанка Герман Греф заявил, что снижение ставок по ипотеке до 8% возможно уже в 2020 году.

Гаджеты Kingrow K1: смартфон с экраном на основе электронной бумаги На площадке Indiegogo идёт сбор средств на выпуск смартфона Kingrow K1, особенность которого заключается в применении дисплея на основе электронной бумаги E Ink.

Спорт Медведева опубликовала видео страстного танца с Туктамышевой Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео своего танца с чемпионкой мира и Европы соотечественницей Елизаветой Туктамышевой.

Шоу-бизнес Рита Дакота рассказала, как тренирует интимные мышцы Двадцатидевятилетняя певица Рита Дакота выложила в своем Instagram откровенный пост, в котором призвала женщин не смущаться посещать секс-тренинги и тренировать интимные мышцы.

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Ростове-на-Дону подросток впал в кому из-за отравления алкоголем Полиция организовала проверку после сообщения о том, что подросток в Ростове-на-Дону впал в кому, отравившись алкоголем, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.

Политика Рада пожаловалась в ООН на нарушение прав коренных народов России В обращении Рады к ООН, Парламентским ассамблеям Совета Европы, НАТО, ОБСЕ и национальным парламентам других государств сказано, что в России имеет место быть "нарушение прав коренных народов".

Происшествия В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД «К уголовной ответственности привлекаются 13 должностных лиц МВД по Кабардино-Балкарской Республике, в том числе два начальника территориальных подразделений районного уровня, а также руководители и сотрудники подразделений Госавтоинспекции республиканского и районного уровня», — говорится в заявлении Волк.

Происшествия Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Авто Серийный аналог Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.