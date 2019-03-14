Транспорт

РЖД открыли продажу билетов в поезда с новыми плацкартными вагонамиРБК 08:32

Первые плацкартные вагоны с модернизированным интерьером начнут курсировать в составах поездов из Ростова-на-Дону в Москву и из Москвы в Анапу в середине марта. Продажа билетов на них уже открыта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РЖД, поступившем в РБК.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Билеты на плацкарт «нового уровня комфорта» поступили в продажу

Вечерняя Москва06:13

В России начали продавать билеты в новый плацкартный вагон

RT на русском05:19

Первый рейс нового плацкартного вагона запланирован на 18 марта

Finam.Ru04:22

РЖД открыли продажу билетов в новый плацкарт

Rambler News Service04:49

РЖД 18-19 марта запустят первые поезда с модернизированными плацкартными вагонами

ТАСС04:36

Первые поезда с обновленными плацкартами поедут 18 и 19 марта

Москва 2405:14

РЖД открыли продажу билетов в обновлённый плацкартный вагон

Говорит Москва04:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
Политика

Британский парламент проголосует за отсрочку Brexit

Парламент Великобритании рассмотрит вопрос отсрочки выхода страны из Евросоюза, 14 марта передает агентство Reuters.
Обновлено в 09:29
Космос

С космодрома Байконур стартует пилотируемый корабль «Союз МС-12»

Обновлено в 14:31
Происшествия

В Керченском проливе село на мель либерийское грузовое судно

Либерийское грузовое судно Maryland село на мель в Керченском проливе, сообщает 14 марта пресс-служба Росморречфлота.
Обновлено в 14:15
Политика

КПРФ решила передать Грудинину мандат депутата Госдумы

Президиум ЦК КПРФ решил передать депутатский мандат в Госдуме, освободившийся после смерти Жореса Алферова, бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Аргентинские власти назвали причину гибели подлодки «Сан-Хуан»

Командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден заявил, что причиной гибели подлодки "Сан-Хуан" стал взрыв, сообщил телеканал TN.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Бывший осетинский депутат признал конфликт с избитой учительницей

Обновлено в 14:13
Политика

YouTube заблокировал канал Зеленского

Сервис YouTube заблокировал канала кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинские новости".
Обновлено в 12:34
Космос

«Роскосмос» предложил проводить на МКС военные эксперименты

В материалах, опубликованных на сайте госкорпорации "Роскосмос", содержатся планы проводить военно-прикладные эксперименты на борту Международной космической станции.
Обновлено в 14:35
Политика

Матвиенко оценила мемы про законы о фейках и оскорблении государства

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила появившиеся в Сети мемы про законы об оскорблении государства и фейковых новостях.
Обновлено в 14:10
Футбол

«Зенит» и «Вильярреал» определились со стартовыми составами

Стали известны стартовые составы петербургского "Зенита" и "Вильярреала" на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:56
Происшествия

Два подростка ранили друг друга из огнестрельного оружия в Дагестане

"По предварительным данным, два подростка 2004 года рождения ранили друг друга из огнестрельного оружия", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 14:17
Общество

Глава СПЧ предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи

Глава Совета по правам человека Михаил Федотов предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи.
Обновлено в 09:09
Спорт

Йоханнес Бё выиграл третье золото на чемпионате мира по биатлону

Обновлено в 13:05
Единоборства

RCC разорвала отношения с Александром Емельяненко

Обновлено в 13:24
Футбол

Аленичев заявил, что за письмом болельщиков о его отставке стоит руководство «Енисея»

Главный тренер клуба Российской премьер-лиги «Енисей» Дмитрий Аленичев уверен, что открытое обращение болельщиков команды к губернатору Красноярского края появилось по инициативе руководства клуба.
Обновлено в 13:35
Общество

Путину предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах

Предложения по продвижению здорового образа жизни в России обсуждались на стратегической сессии с экспертами в рамках работы профильной подгруппы Госсовета.
Обновлено в 12:12
Политика

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Гуаидо

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили спикеру оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо от имени президента Швейцарии Ули Маурера.
Обновлено в 08:46
Политика

Дипломаты США покинули Венесуэлу

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все американские дипломаты покинули территорию Венесуэлы.
Обновлено в 13:40
Политика

Сенат США проголосовал за отмену режима ЧП в стране

Американские сенаторы проголосовали за принятие резолюции об отмене режима чрезвычайного положения в США, который был объявлен президентом Дональдом Трампом для строительства стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 15:01
Политика

В Германии заявили о «ренессансе» российского Крыма

Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес

Юлия Началова лечила рану на ноге лидокаином

Обновлено в 11:03
Политика

«Он проиграл»: Владимир Познер дал оценку интервью Дудя и Киселева

Самый известный интервьюер не только в России, но и во всем мире Владимир Познер прокомментировал скандальное интервью Юрия Дудя и Дмитрия Киселева.
Обновлено в 11:53
Политика

Киев осудил поездку французских политиков в Крым

Украинский МИД осудил поездку французских политиков в Крым, отметив, что таким образом они «проявили неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».
Обновлено в 13:54
Происшествия

В Ингушетии перевернулась самоходная гаубица

В Ингушетии произошло ДТП с артиллерийской установкой. Об этом "РГ" сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Обновлено в 09:53
Авто

Завод Mercedes-Benz в Подмосковье начнет работу 3 апреля

Завод Mercedes-Benz, строящийся в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начнет работу 3 апреля 2019 года.
Обновлено в 11:50
Политика

Медведев освободил от должности замглавы Росавиации Клима

Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Олега Клима от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).
Обновлено в 12:19
Экономика

На долгострои в 26 регионах могут выделить девять миллиардов рублей

Порядка 9 миллиардов рублей может быть выделено из федерального бюджета на достройку проблемных объектов в тех регионах, где таких объектов меньше всего, сообщил в четверг журналистам вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.
Обновлено в 14:18
Политика

Трамп пригрозил ЕС введением новых торговых пошлин

Президент США Дональд Трамп на встрече 14 марта в Белом доме с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром заявил, что США могут ввести пошлины на ряд европейских товаров, если ЕС откажется ввести переговоры по торговле.
Обновлено в 12:11
Общество

Дуров сообщил о 3 млн новых пользователей Telegram за сутки

К Telegram за последние 24 часа присоединились 3 млн новых пользователей, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров на своем официальном канале.
Обновлено в 05:13
Общество

Медведев осмотрел новый правительственный офис в «Москва-Сити»

В четверг Д.Медведев приехал в ММДЦ "Москва-Сити" осмотреть новый комплекс, куда переезжают, в частности, центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи - всего около 5 тыс. сотрудников.
Обновлено в 11:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное