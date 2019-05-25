Экономика
РЖД опубликовали доходы гендиректора компании БелозероваРИА Новости 10:06
Общие доходы генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозерова в 2018 году составили 220,153 миллиона рублей, говорится в опубликованных в субботу материалах компании.
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Футбол
«Нижний Новгород» вышел в стыковые матчи за право выступать в РПЛ
"Нижний Новгород" набрал 62 очка и занял четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, позволяющее сыграть в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 10:14
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено вчера в 03:09
Кино
Фильм Кантемира Балагова получил награду в Каннах
Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" получил приз за лучшую режиссуру в рамках программы "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале, сообщает RT.
Обновлено вчера в 18:08
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Космос
SpaceX запустила одной ракетой 60 спутников для раздачи интернета
Starlink satellite deployment by SpaceX. pic.twitter.com / li4lA4LQ5h — Wonder of Science (@ wonderofscience) May 24, 2019 Спутники, каждый из которых размером примерно с офисный стол и весит порядка 220 кг, были доставлены на орбиту высотой около 440 км ракетой Falcon 9, после чего должны включить свои ионные двигатели и постепенно подняться ещё примерно на 100 км, заняв нужные позиции.
Обновлено вчера в 02:55
Происшествия
Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку
Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК России), суд арестовал его по ходатайству следствия.
Обновлено в 10:08
Культура
В Москве исполнят оперу, посвященную бывшей электростанции ГЭС-2
Театральный проект "ГЭС-2 Опера", посвященный закрытой на Болотной набережной гидроэлектростанции, представят в Московском энергетическом институте в субботу и воскресенье.
Обновлено вчера в 17:27
Музыка
Дочери Алсу пообещали устроить фантастическую карьеру
Обновлено в 07:51
Технологии
Лаборатория Касперского зафиксировала рост числа мобильных троянов
В этом году эксперты компании зафиксировали около 30 тысяч банковских троянов, к сравнению, в 2018 году это число немного не дотягивало до 19 тысяч.
Обновлено вчера в 06:49
Политика
Неонацистам не удалось сорвать концерт Темниковой в Одессе
Настроенные против выступления российской певицы Елены Темниковой в пляжном ночном клубе Одессы ультранационалисты сожгли флаг Российской Федерации возле заведения, однако помешать выступлению артистки не смогли.
Обновлено в 03:50
Автоспорт
Шарль Леклер: «Не знаем, за счет чего можем опередить „Мерседес“»
Пилот "Феррари" Шарль Леклер не знает, за счет чего его команда может опередить "Мерседес".
Обновлено в 02:08
Экономика
Анатолий Сердюков за год заработал 213 млн руб
Вторым в списке самых высокооплачиваемых сотрудников «Ростеха» оказался индустриальный директор авиакластера госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, заработавший за год более 213 млн руб. (в 2017 году — 60,897 млн руб.).
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Зависимость от торговли с Россией признали на Украине
Представитель президента Украины Андрей Герус заявил, что прекращение торговых отношений с Россией невозможно.
Обновлено в 02:33
Здоровье
Внутриутробное переливание крови впервые провели в Алтайском крае
Чтобы спасти ребенка, потребовались внутриутробные переливания крови, которым алтайские врачи научились на курсах в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Задержана замглавы УФНС по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Экономика
В Петербурге предложили снизить тарифы на отопление и газ
В Петербурге с 1 июля планируют снизить тарифы на отопление.
Обновлено в 07:52
Общество
В Екатеринбурге уличные художники украсили куполами сквер у Драмтеатра
Три работы проделали уличные художники, которые хотели иронически изобразить конфликт вокруг Храма-на-Драме, сообщает портал Е1.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Марий Эл девятиклассник на последнем звонке ударил депутата
Обновлено вчера в 05:24
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Дагестане за час произошло два землетрясения
На территории Дагестана в ночь на субботу, 25 мая, за час произошло два землетрясения, сообщает местное ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой из-за кровоизлияния ослеп на один глаз
Недавно сын артистки, актер Филипп Васильев сбросил 40 килограммов. Он ограничил свой рацион до 2000 калорий в день.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Американские кадеты покатались на советском танке Т-64
В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
По традиции, сразу после завершения торжества, новоиспеченные муж и жена отправились в свадебное путешествие.
Обновлено в 08:49
Общество
Госдума ужесточила правила прохождения техосмотра
Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 01:46
Хоккей
Россия — Финляндия 0:1 (3-й период)
Нули на табло после второго периода остаются на табло полуфинального матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии.
Обновлено в 10:40
Здоровье
Зеленый картофель в мундире: токсичен ли такой продукт
Многие любят картофель в мундире. Но поверхность клубней иногда бывает зеленой.
Обновлено в 10:05
Общество
Секс-работниц в Омске массово проверят на ВИЧ
Экспресс-тесты по слюне будут проводиться, как следует из технического задания, размещенного на портале госзакупок, «на улицах города Омска, в местах появления работников коммерческого секса, в реабилитационных центрах».
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.
Обновлено в 04:26