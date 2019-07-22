Происшествия

РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в КомиТАСС 06:06

"Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми. Об этом говорится в сообщении холдинга.
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Временно ограничена продажа билетов на поезд Париж - Москва отправлением с 19 сентября по 24 октября

Агентство Москва10:47

На какие поезда закрыта продажа билетов из-за аварии в Коми

ИА БНК11:41

РЖД приостановили продажу билетов на несколько рейсов из-за ЧП в Коми

REGNUM07:10

РЖД ограничили продажи билетов на ряд поездов из-за ЧП в Коми

РИА Новости06:42

Движение поездов по Северной железной дороге ограничат до 26 июля после ЧП в Коми

ТАСС07:34

Движение поездов по СЖД ограничат до 26 июля

Москва 2407:54

Продажи билетов на ряд пассажирских поездов временно ограничены

Усинск.онлайн06:05
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Интернет

Microsoft переименует Windows Defender

В инсайдерской сборке Windows 18941 программу Defender Exploit Guard уже переименовали в Microsoft Defender Exploit Guard.
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У российского теле- и радиоведущего Владимира Соловьева был вид на жительство в Италии. Об этом рассказал оппозиционер Алексей Навальный.
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Происшествия

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Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Политика

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Компания Huawei Technologies втайне помогла правительству КНДР создать и поддерживать мобильную беспроводную сеть Koryolink, сообщает издание Washington Post со ссылкой на анонимные источники и предоставленные ими документы.
Обновлено в 10:20
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Происшествия

В Липецке неизвестные атаковали бюст Сталина и офис КПРФ

Обновлено в 05:31
Политика

Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране

Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
Обновлено в 09:48
Футбол

Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»

Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
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Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова

Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:16
Политика

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Обновлено в 11:11
Армия и оружие

Грузинские военные ответили на заявления России

Министр обороны Грузии Леван Изория призвал отвечать на "вызывающие эмоции" заявления России продолжением стратегического курса республики, в который укладываются и предстоящие беспрецедентные учения под эгидой Североатлантического альянса.
Обновлено в 07:49
Политика

Зеленский подписал указ о противодействии рейдерству

Владимир Зеленский одобрил меры по противодействию рейдерству. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.
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Армия и оружие

ВСУ Украины нарушили бессрочное перемирие в Донбассе

О бессрочном перемирии представители Контактной группы договорились 17 июля в Минске, напоминает телеканал "Россия 24".
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Xiaomi вошла в топ-500 крупнейших компаний по версии Fortune

Издание Fortune составило рейтинг крупнейших из 500 крупнейших мировых компаний.
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Медведчук заявил об использовании русского языка в знак протеста

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«Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара»

Фильм "Мстители: Финал" может побить десятилетний рекорд "Аватара" по кассовым сборам.
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Ушел из жизни глава МАГАТЭ Юкия Амано

В возрасте 72 лет ушел из жизни генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщается на сайте агентства.
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Двое россиян получили условный срок за разглашение гостайны

Кондратьев из Сергиева Посада, будучи помощником начштаба части 51087, разгласил гостайну, а уроженка Воронежской области Алексеева была его пособником.
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Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом

Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту.
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Ученые нашли простой способ хорошо выспаться

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Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.
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Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском

Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
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Ребенок прорвался к Роналду во время матча

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