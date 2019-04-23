Транспорт
РЖД оборудует вагоны душевыми кабинами, сейфами и холодильникамиВести.Ru вчера в 21:03
На Рижском вокзале в Москве 23 апреля состоится презентация нового купейного вагона РЖД. Впервые вагоны массовой серии будут оборудованы душевыми кабинами. Также в таком вагоне к услугам пассажиров будут сейфы, холодильники и микроволновки.
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На Рижском вокзале покажут новые купе с душем, сейфом, холодильником и СВЧ-печью
Life.ruвчера в 19:05
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Хоккей
Овечкин прокомментировал спорный момент с незасчитанной шайбой
В шестом поединке серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" в родных стенах взяла верх над "Вашингтоном Кэпиталз" (5:2), передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:47
Происшествия
В Приамурье убили руководителя военного оркестра
Погибшим оказался руководитель военного оркестра одной из местных воинских частей.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
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Происшествия
Владелец ASOS потерял в терактах на Шри-Ланке троих детей
Обновлено вчера в 06:48
Технологии
В семи китайских городах заработала сеть 5G
В семи городах Китая – Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Нанкине, Ханчжоу и новой экономической зоне Сюнъань – запущена испытательная связь мобильного Интернета пятого поколения 5G "7+33+n".
Обновлено вчера в 23:27
Экономика
СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»
Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали о том, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для своего совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета».
Обновлено вчера в 21:19
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено 21 апреля в 17:56
Политика
Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.
Обновлено в 00:22
Общество
Вместо судебного квартала в Петербурге может появиться парк
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено вчера в 14:43
Общество
Роспотребнадзор проверил три наиболее популярные марки творога
В апреле читатели сайта Ria.ru приняли участие в интерактивном опросе, в результате которого эксперты Роспотребнадзора к празднику Пасхи проверили три самых популярных марки куриных яиц, творога и муки.
Обновлено в 00:51
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено вчера в 08:07
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фото своего годовалого сына
Малыш стоит пятым в очереди на британский престол. Луи — третий ребенок в семье Уильяма и Кейт.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено вчера в 15:18
Энергетика
Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель
Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.
Обновлено вчера в 16:05
Космос
Первый космонавт ОАЭ отправится на орбиту в костюме необычного цвета
Комбинезон василькового цвета для полета на Международную космическую станцию на российском корабле "Союз" заказал себе первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
Обновлено вчера в 22:01
Футбол
Григорян стал главным тренером «Тамбова»
Обновлено вчера в 13:08
Здоровье
Клещи покусали более 400 свердловчан
В Свердловской области клещи покусали уже 431 человека. В Екатеринбурге от присасывания кровососущих пострадали 162 жителя.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Пожарные эвакуировали 145 человек из больницы в Ростове-на-Дону
Спасатели эвакуировали 145 человек из-за возгорания в городской больнице № 6 в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 00:30
Политика
Пятеро соратников Алексея Навального намерены баллотироваться в Мосгордуму
Яшин сказал, что в Москве уже есть пример успешной работы оппозиции во власти, упомянув о своей деятельности в Красносельском районе столицы.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Сети появилось видео падения мотогонщика с 15-метровой скалы
Британский мотогонщик Эдриан Оуэн во время заезда упал с 15-метровой скалы и выжил.
Обновлено вчера в 18:37
Религия
У православных наступила Страстная неделя
По православному календарю, наступила особая неделя – Страстная, последняя неделя перед великим праздником Пасхи Христовой, или Светлого Христова Воскресения.
Обновлено вчера в 07:23
Общество
Москвичам пообещали аномально теплую погоду до конца недели
Аномально тёплая для апреля погода ожидает жителей Москвы до конца рабочей недели, сообщила «РИА Новости» во вторник, 23 апреля, специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
Обновлено в 01:14
Экономика
«Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии
"Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 06:58
Политика
МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил
Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено вчера в 20:43
Экономика
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
«Другой тип человека и политики». Сможет ли Зеленский побороть коррупцию на Украине
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский обозначил борьбу с коррупцией одним из главных направлений своей работы.
Обновлено вчера в 10:16
Экономика
«Долг прирастает»: жители Хакасии вновь могут остаться без тепла
По словам Акилина, после встречи энергетиков с правительством Хакасии прошла почти неделя, но долг лишь прирастает.
Обновлено в 00:14