РЖД не подтверждает информацию о повышении цен на билеты в плацкартНародные новости 00:35

Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%. Такие данные представило в ФАС Общероссийское объединение пассажиров, с письмом ознакомились «Известия». Организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.

с чего всё началось

Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. Компания не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций.

Федеральная пассажирская компания, дочка РЖД, заявила, что стоимость билетов в плацкартные вагоны не была повышена. Отмечается, что информация о резком взлете цен появилась, потому что обычные билеты сравнили с акционными.

РЖД не подтверждает информацию о повышении цен на билеты в плацкарт

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