Экономика

РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублейТАСС 03:37

Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей.
Читать в источнике
с чего всё началось

РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей

Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Максим Акимов.
ТАСС03:37

Подробнее о событии

РЖД выплатят более 13 млрд руб. в виде дивидендов

РБК05:44

РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей

ТАСС03:37

РЖД направят в бюджет 13 млрд рублей дивидендов за 2018 год

Метагазета05:00

РЖД направят на дивиденды за 2018 год 74% прибыли в размере 13 млрд рублей

Коммерсантъ04:46

РЖД направит на выплату дивидендов за 2018 год более 13 млрд рублей

DP.RU04:06

РЖД направят на дивиденды более 13 млрд рублей

News.ru03:53

Кабмин решил выплатить дивиденды РЖД за 2018 г в размере 74% прибыли по РСБУ

ПРАЙМ05:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:34, Вашингтон
Авто

BMW Motorrad готовит полноприводный гибрид

Обновлено в 05:34
Происшествия

В Одессе идет спецоперация «Гром»

Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Футбол

Гончаренко: Чалов превратился в лидера ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко на встрече с болельщиками поделился мнением о нападающем «армейцев» Фёдоре Чалове.
Обновлено в 07:05
Политика

Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского

Обновлено в 02:41
Кино

Ученые объяснили популярность киновселенной Marvel

Ученые из университета Аделаиды объяснили, почему киновселенная MARVEL пользуется большой популярностью.
Обновлено в 06:58
Интернет

Mozilla может стать «интернет-злодеем года»

Компанию Mozilla номинировали на премию «интернет-злодей года».
Обновлено в 06:01
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Экономика

Росстат назвал самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты

По итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 06:13
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова снялась с Батрутдиновым в фотосессии

Телеведущая и певица Ольга Бузова в белом платье приняла участие в новой фотосессии, вместе с ней был замечен коллега по цеху и ее друг Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 03:20
Политика

Украинский чиновник предложил обменять воду на часть Крыма

Бывший украинский чиновник напомнил, что на территории Северного Крыма есть два моногорода — Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды и где в скором времени могут закрыться предприятия.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Турции в машине нашли радиоактивный калифорний на $72 млн

Сотрудники управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью остановили машину и обнаружили в ней 18,1 грамма элемента, стоимость которого оценивается в 72 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол

Месси проигнорировал церемонию награждения сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не присутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области

Четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате крупного ДТП с участием бензовоза в Свердловской области.
Обновлено вчера в 19:02
Политика

Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским

Обновлено в 06:11
Здоровье

Врачи предупредили о вреде супа для здоровья

Ряд СМИ, ссылаясь на слова врачей, сообщает, что чрезмерное употребление супов может привести к раку пищевода.
Обновлено в 04:50
Футбол

Супруга Винни Джонса скончалась от рака кожи

Супруга бывшего английского футболиста Винни Джонса Таня Лэмонт скончалась от рака кожи в возрасте 53 лет.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Отравившиеся в петербургском отеле китайцы решили лечиться на родине

Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Пельш назвал неожиданную причину расставания Аршавина и Барановской

В какой-то момент Пельш озвучил свою версию, почему рухнул брак Барановской и футболиста Аршавина.
Обновлено вчера в 00:55
Происшествия

Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Экономика

Всемирный фестиваль тайцзи пройдет на острове Хайнань в октябре

Южная китайская провинция Хайнань примет четвертый Всемирный культурный туристический фестиваль тайцзи (китайская гимнастика, один из стилей ушу), который состоится на острове в октябре этого года.
Обновлено в 01:01
Футбол

Футболист Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»

Сербский полузащитник Горан Чаушич подписал контракт с тульским футбольным клубом "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:03
Гаджеты

Блогер выбрал лучший смартфон от Xiaomi

Обновлено вчера в 22:15
Политика

Раскрыта секретная переписка посла Британии с оскорблениями Трампа

Британский посол в США Ким Дэррок считает президента США Дональда Трампа некомпетентным, ранимым и способным закончить свой срок позором.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing

Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.
Обновлено в 07:20
Общество

Японцы используют каршеринг для сна и отдыха

Оказывается, каждый восьмой японец использовал каршеринг не для передвижения, а в совсем иных целях.
Обновлено в 07:00
Политика

В Крыму оценили идею советника Зеленского возобновить подачу воды

Ранее Гетманцев предложил возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу, указав, что идея с отключением водоснабжения крымчан является неконструктивной.
Обновлено в 06:16
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Авто

В России выросли продажи люксовых автомобилей с пробегом

Обновлено вчера в 04:27
Футбол

«Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено вчера в 14:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное