Экономика
РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублейТАСС 03:37
Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей.
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Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Максим Акимов.ТАСС03:37
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