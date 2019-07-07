Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Максим Акимов.

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Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей.

РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей

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