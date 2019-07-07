Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Максим Акимов.

с чего всё началось

Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей.

РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей

Политика Подонком назвали оскорбившего Путина на грузинском ТВ ведущего Гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия раскритиковал журналиста Георгия Габуния за брань в адрес президента России Владимира Путина.

Происшествия В Калининграде задержали руководителей профсоюза «Альянс врачей» Главу профсоюза Анастасию Васильеву и сопредседателя организации Владимира Сотникова остановили по пути в аэропорт Калининграда и повезли в отделение.

Происшествия В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил карету скорой В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.

Политика Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией 8 июля вступает в силу указ российского лидера Владимира Путина, который временно запрещает прямое авиасообщение между Россией и Грузией.

Футбол Алжир разгромил Гвинею и вышел в четвертьфинал Кубка Африки Сборная Алжира одержала победу над командой Гвинеи в матче 1/8 финала Кубка африканских наций.

Энергетика Эксперты спрогнозировали цены на бензин до 2024 года Эксперты Института Гайдара и РАНХиГС подготовили доклад "Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития", в котором пояснили, к чему приведет реализация налогового маневра в нефтяной сфере.

Политика Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге Моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Происшествия Полиция освободила заложников в Одессе Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который в воскресенье взял в заложники сотрудниц одного из финансовых учреждений в Одессе.

Армия и оружие «Свидетель» по делу МН17 в момент похищения из ДНР был пьян Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.

Политика США пригрозили Ирану новыми санкциями Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали о состоянии избитой в Ингушетии 7-летней девочки, состояние которой ранее оценивалось как тяжелое.

Общество 8 способов недорого обставить квартиру, чтобы не выглядеть бедно Чтобы интерьер квартиры выглядел солидно и богато, в его создание вовсе не обязательно вкладывать целое состояние.

Экономика Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.

Политика Штаб Зеленского упрекнули за «ужасающую некомпетентность» Ранее Рабинович заявил, что Зеленскому не дают выступать ради сохранения рейтинга партии.

Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол YouTube заблокировал трансляцию игры «Ганновер» — «Ростов» из-за музыки на арене Прямая трансляция контрольного матча «Ганновер-96» — «Ростов» на официальном канале немецкого клуба в YouTube была заблокирована из-за музыки на стадионе.

Финансы Облигационные фонды демонстрируют стабильную динамику Российский фондовый рынок уверенно растет с начала года, и рублевый индекс прибавил за это время 20%.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.

Политика Порошенко выгнали из Хмельницкого под крики «позор» Среди толпы десятки голосов начинают освистывать Порошенко и кричать «позор». Тот вынужден ретироваться и ускорить шаг.

Финансы Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.