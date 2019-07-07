Экономика

РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублейТАСС 03:37

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Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Максим Акимов.
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РЖД направит на выплату дивидендов за 2018 год более 13 млрд рублей

DP.RU04:06

РЖД направят на дивиденды более 13 млрд рублей

News.ru03:53

РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей

ТАСС03:37
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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