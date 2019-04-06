РЖД может построить железнодорожное кольцо в ПетербургеМР7.ру вчера в 02:26

Что еще более важно — это 22 млрд рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить.

Глава РЖД Олег Белозеров на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга Александром Бегловым рассказал, что компания прорабатывает возможность строительства железнодорожного кольца в городе, где можно было объединить все существующие направления, сообщает ТАСС.

РЖД может построить железнодорожное кольцо в Петербурге

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