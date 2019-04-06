РЖД может построить железнодорожное кольцо в ПетербургеМР7.ру вчера в 02:26

Что еще более важно — это 22 млрд рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить.

Глава РЖД Олег Белозеров на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга Александром Бегловым рассказал, что компания прорабатывает возможность строительства железнодорожного кольца в городе, где можно было объединить все существующие направления, сообщает ТАСС.

РЖД может построить железнодорожное кольцо в Петербурге

Общество Для автомобилистов придумали два новых налога Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связывают с тем, что ранее Минтранс РФ рассматривал возможность заменить транспортный налог экологическим.

Общество В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.

Происшествия Жители Самары сняли на видео падение метеорита Жители Самары стали свидетелями яркой вспышки в небе и успели снять ее на камеру.

Здоровье Занимались самолечением: масштаб опасного заболевания в Сызрани растет Только за последнюю неделю рост числа заболевших в Сызрани составил 270%. И ни одного легкого случая заболевания.

Футбол Что сказал Селихов после замены в дерби? Видео «Спартака» о матче с ЦСКА "Спартак" на своем официальном youtube-канале опубликовал видео о матче 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:2). В ролике представлены основные моменты игры, включая замену голкипера Александра Селихова.

Шоу-бизнес Актрису Аллу Демидову госпитализировали Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".

Политика ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.

Шоу-бизнес Кудрявцева сбежала с вечеринки Пригожина На минувшей неделе одним из главных событий светской жизни Москвы стала вечеринка по случаю празднования 50-летия продюсера Иосифа Пригожина.

Шоу-бизнес Волочкова после Собчак пригласила в гости Малахова Танцовщица Анастасия Волочкова пригласила в дом телеведущую Ксению Собчак и ответила на ее вопросы.

Политика Немецкий телеканал сообщил о «вторжении» России в Эстонию На немецком телеканале ZDF вышел материал о «вторжении» российских войск на территорию Эстонии.

Общество В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человек Активисты общественного движения «Поморье — не помойка!» провели в центре Архангельска несанкционированный митинг против планов строительстве в области центра для переработки отходов из Москвы.

Политика Трамп обвинил команду Мюллера в незаконной передаче информации СМИ Президент США Дональд Трамп обвинил команду спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера в незаконной передачи информации СМИ.

Футбол «Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с ПСВ в матче чемпионата Нидерландов "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, со счетом 3:3 сыграл вничью с ПСВ в домашнем матче 29-го тура чемпионата Нидерландов.

Армия и оружие Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.

Политика Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

Авто Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.

Происшествия Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.

Политика Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе в результате обстрела ополченцев.