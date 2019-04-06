Транспорт
РЖД хочет построить железнодорожное кольцо в ПетербургеGazeta.SPb вчера в 07:12
Белозеров рассказал о ближайших планах развития железных дорог в городе и Ленобласти. РЖД планирует построить железнодорожное кольцо в Санкт-Петербурге, сообщил глава правления РЖД Олег Белозеров на встрече с Александром Бегловым, сообщили в Смольном 6 апреля.
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Что еще более важно — это 22 млрд рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить.
— Олег Белозеров, российский политикМетагазета вчера в 08:02
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