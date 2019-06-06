Экономика
РЖД и «Русал» договорились о перевозках по железной дорогеТАСС 04:24
В рамках соглашения "Русал" намерен осуществлять предъявление грузов к перевозке железнодорожным транспортом в соответствии с согласованными с РЖД планами на перевозку грузов и рассмотреть возможность сохранения объемов отгрузки не ниже уровня 2018 года, говорится в сообщении РЖД.
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Петербург и РЖД подписали соглашение о развитии железнодорожного транспорта
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На ПМЭФ-2019 город подписал соглашение с РЖД о развитии железнодорожного узла на 88 миллиардов рублей
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