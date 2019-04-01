Экономика
РЖД договорились о строительстве линии к Элегестскому углюКрасная весна вчера в 16:34
Соглашение о строительстве железнодорожных путей к Элегестскому угольному месторождению подписано между ОАО «РЖД» и АО «ТЭПК „Кызыл-Курагино“» 1 апреля, сообщает пресс-центр компании Российских железных дорог.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:08, Ашберн
Общество
ООН сообщила о росте численности населения Земли до 7,7 млрд человек
Несмотря на снижение рождаемости, зафиксированное ООН во многих странах, численность населения планеты продолжит расти и к 2050 г. достигнет 9,7 млрд человек, а к 2100 г. на Земле будет проживать 11 млрд людей.
Обновлено в 05:45
Политика
Песков рассказал о кредите в $600 млн для Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о предоставлении Белоруссии кредита в 600 миллионов долларов находится на рассмотрении.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Петербурге прогремел взрыв в здании военной академии
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
В НАСА прокомментировали испытания Индией противоспутникового оружия
Испытание Индией противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемой программой, создает потенциальный риск для МКС, заявил в понедельник глава НАСА Джим Брайденстайн.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
В Японском море за незаконный вылов крабов задержали иностранное судно
Приморские пограничники задержали в российских водах Японского моря иностранный рыболовецкий траулер.
Обновлено в 04:27
Политика
Дмитрий Медведев прибыл в Пермь
В Пермь сегодня прилетел российский премьер Дмитрий Медведев. Его самолет около 14:00 приземлился в Большом Савино, сообщает «АиФ-Прикамье».
Обновлено в 05:49
Футбол
Матч за Суперкубок России пройдет 6 июля
На заседании общего собрания Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение, что матч за Олимп-Суперкубок России пройдет 6 июля, информирует официальный Твиттер организации.
Обновлено в 07:25
Культура
Умерла актриса Мушаррафа Касымова
Заслуженная артистка Таджикистана Мушаррафа Касымова скончалась на 101-м году жизни. Об этом сообщает агентство Asia-Plus.
Обновлено в 05:05
Технологии
Рунет предложили защитить с помощью российского шифрования
Профильный комитет Государственной думы РФ подготовил поправки в законодательный проект о «суверенном рунете», по которым весь трафик предлагается шифровать с помощью российских устройств, ратифицированных Кабмином.
Обновлено в 03:18
Экономика
Росгосстрах банк может быть частично приватизирован в 2022 году
Росгосстрах банк, входящий в группу банка "Открытие", может быть частично приватизирован в 2022 году, говорится в пресс-релизе банка.
Обновлено в 06:42
Политика
Украина начала активно укреплять границу с Россией
Обновлено в 07:33
Политика
Греческий премьер прибыл в Северную Македонию впервые за 28 лет
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас прибыл с визитом в столицу Северной Македонии Скопье, сообщает во вторник греческая газета "Катимерини".
Обновлено в 05:37
Происшествия
Сотрудников больницы наказали за хранение детского питания в морге
Шесть работников городской больницы Югорска были наказаны в дисциплинарном порядке за просроченное детское питание, которое хранилось в морге.
Обновлено в 03:18
Космос
Астрономы убедились, что квазары не «прибиты гвоздями» к небу
Квазары принадлежат к более широкому классу астрономических объектов под названием активные ядра галактик.
Обновлено в 05:29
Кино
Семья Началовой не одобрила художественный фильм о певице
Семья российской певицы и актрисы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта в возрасте 38 лет, не выходя из комы, без восторга отнеслась к идее снять о покойной художественный биографический фильм.
Обновлено в 06:40
Политика
Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Экономика
В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения
Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено вчера в 08:43
Армия и оружие
Офицер запаса получил 19 лет колонии за участие в ИГ
Обновлено в 04:11
Культура
Forbes Life и Forbes Woman возглавила Юлия Варшавская
Обновлено в 04:24
Политика
На Украине посчитали, сколько стоили голоса за Зеленского и Порошенко
ЦИК Украины посчитала, сколько каждый кандидат потратил на избирательную программу и разделила на количество голосов.
Обновлено в 06:19
Общество
ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.
Обновлено в 06:09
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Спорт
Малышко опоздал на старт эстафеты чемпионата России
Обновлено в 08:03
Происшествия
Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа
Обновлено в 06:04
Политика
Советник Зеленского заявил о его готовности к переговорам с Путиным
Зеленский и действующий президент Украины Пётр Порошенко лидируют после обработки 95% бюллетеней и выходят во второй тур выборов.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Начальник управления ГИБДД Москвы может уйти в отставку
Начальник управления ГИБДД Москвы Виктор Коваленко написал рапорт об уходе на пенсию, сообщил радиостанции «Говорит Москва» источник в МВД.
Обновлено в 07:26
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42