Экономика

РЖД договорились о строительстве линии к Элегестскому углюКрасная весна вчера в 16:34

Соглашение о строительстве железнодорожных путей к Элегестскому угольному месторождению подписано между ОАО «РЖД» и АО «ТЭПК „Кызыл-Курагино“» 1 апреля, сообщает пресс-центр компании Российских железных дорог.
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РЖД построит железную дорогу к месторождениям Тувы

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РЖД выступят генподрядчиком строительства ветки Элегест–Кызыл–Курагино

ПРАЙМвчера в 16:04

РЖД построит дорогу к Элегестскому угольному месторождению

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РЖД выступила подрядчиком железной дороги к тувимскому месторождению

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РЖД подписали договор о строительстве первой железной дороги в Туве

РБКвчера в 13:41

ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино

Коммерсантъвчера в 14:38

РЖД подписали контракт на строительство ветки Кызыл - Курагино

ТАССвчера в 14:31
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:08, Ашберн
Общество

ООН сообщила о росте численности населения Земли до 7,7 млрд человек

Несмотря на снижение рождаемости, зафиксированное ООН во многих странах, численность населения планеты продолжит расти и к 2050 г. достигнет 9,7 млрд человек, а к 2100 г. на Земле будет проживать 11 млрд людей.
Обновлено в 05:45
Политика

Песков рассказал о кредите в $600 млн для Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о предоставлении Белоруссии кредита в 600 миллионов долларов находится на рассмотрении.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

Индия и Пакистан обстреливают позиции друг друга в Кашмире

Обновлено в 05:07
Происшествия

В Петербурге прогремел взрыв в здании военной академии

Обновлено в 07:27
Армия и оружие

В НАСА прокомментировали испытания Индией противоспутникового оружия

Испытание Индией противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемой программой, создает потенциальный риск для МКС, заявил в понедельник глава НАСА Джим Брайденстайн.
Обновлено вчера в 14:56
Единоборства

Нурмагомедов назвал соперников на бой мечты и честный поединок

Обновлено в 07:24
Энергетика

НОВАТЭК заключил первые соглашения о поставках газа с «Арктик СПГ-2»

Обновлено в 05:20
Происшествия

В Японском море за незаконный вылов крабов задержали иностранное судно

Приморские пограничники задержали в российских водах Японского моря иностранный рыболовецкий траулер.
Обновлено в 04:27
Политика

Дмитрий Медведев прибыл в Пермь

В Пермь сегодня прилетел российский премьер Дмитрий Медведев. Его самолет около 14:00 приземлился в Большом Савино, сообщает «АиФ-Прикамье».
Обновлено в 05:49
Футбол

Матч за Суперкубок России пройдет 6 июля

На заседании общего собрания Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение, что матч за Олимп-Суперкубок России пройдет 6 июля, информирует официальный Твиттер организации.
Обновлено в 07:25
Культура

Умерла актриса Мушаррафа Касымова

Заслуженная артистка Таджикистана Мушаррафа Касымова скончалась на 101-м году жизни. Об этом сообщает агентство Asia-Plus.
Обновлено в 05:05
Технологии

Рунет предложили защитить с помощью российского шифрования

Профильный комитет Государственной думы РФ подготовил поправки в законодательный проект о «суверенном рунете», по которым весь трафик предлагается шифровать с помощью российских устройств, ратифицированных Кабмином.
Обновлено в 03:18
Экономика

Росгосстрах банк может быть частично приватизирован в 2022 году

Росгосстрах банк, входящий в группу банка "Открытие", может быть частично приватизирован в 2022 году, говорится в пресс-релизе банка.
Обновлено в 06:42
Политика

Украина начала активно укреплять границу с Россией

Обновлено в 07:33
Политика

Греческий премьер прибыл в Северную Македонию впервые за 28 лет

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас прибыл с визитом в столицу Северной Македонии Скопье, сообщает во вторник греческая газета "Катимерини".
Обновлено в 05:37
Происшествия

Сотрудников больницы наказали за хранение детского питания в морге

Шесть работников городской больницы Югорска были наказаны в дисциплинарном порядке за просроченное детское питание, которое хранилось в морге.
Обновлено в 03:18
Космос

Астрономы убедились, что квазары не «прибиты гвоздями» к небу

Квазары принадлежат к более широкому классу астрономических объектов под названием активные ядра галактик.
Обновлено в 05:29
Кино

Семья Началовой не одобрила художественный фильм о певице

Семья российской певицы и актрисы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта в возрасте 38 лет, не выходя из комы, без восторга отнеслась к идее снять о покойной художественный биографический фильм.
Обновлено в 06:40
Политика

Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Экономика

В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения

Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено вчера в 08:43
Армия и оружие

Офицер запаса получил 19 лет колонии за участие в ИГ

Обновлено в 04:11
Культура

Forbes Life и Forbes Woman возглавила Юлия Варшавская

Обновлено в 04:24
Политика

На Украине посчитали, сколько стоили голоса за Зеленского и Порошенко

ЦИК Украины посчитала, сколько каждый кандидат потратил на избирательную программу и разделила на количество голосов.
Обновлено в 06:19
Общество

ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.
Обновлено в 06:09
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Спорт

Малышко опоздал на старт эстафеты чемпионата России

Обновлено в 08:03
Происшествия

Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа

Обновлено в 06:04
Политика

Советник Зеленского заявил о его готовности к переговорам с Путиным

Зеленский и действующий президент Украины Пётр Порошенко лидируют после обработки 95% бюллетеней и выходят во второй тур выборов.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Начальник управления ГИБДД Москвы может уйти в отставку

Начальник управления ГИБДД Москвы Виктор Коваленко написал рапорт об уходе на пенсию, сообщил радиостанции «Говорит Москва» источник в МВД.
Обновлено в 07:26
Политика

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
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