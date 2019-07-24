Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области проведён учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь", сообщили в Минобороны России.

Политика К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.

Футбол Дасаев прокомментировал ссору Шалимова и Кононова Экс-голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев высказался по поводу ссоры бывшего игрока красно-белых Игоря Шалимова с нынешним главным тренером столичной команды Олегом Кононовым, передает "Чемпионат.com".

Политика Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.

Музыка В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара» Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.

Наука В нервных стволовых клетках нашли выключатель деления и дифференциации Бельгийские и британские ученые в эксперименте на мышах обнаружили «переключатель режимов» для нервных стволовых клеток — фактор транскрипции Bcl6, который управляет делением и дальнейшей дифференциацией этого типа клеток, из которых могут формироваться собственно нейроны и глия, говорится в статье, опубликованной в журнале Neuron.

Политика Волкер посетил зону военной операции в Донбассе Делегация США во главе со специальным представителем по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения военной операции в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба штаба операции Объединенных сил Украины.

Общество Родственники 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия Дочь пожилой женщины Джейн О'Коннор раскрыла журналистам издания North Wales Live секрет ее долголетия.

Происшествия В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.

Политика МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве «Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИД, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.

Гаджеты HTC готовит сразу пять смартфонов серии Wildfire Источники сообщают, что HTC возрождает серию Wildfire, в которой будет пять моделей и самая мощная из них получит процессор MediaTek Helio P23 и 4 ГБ оперативной памяти.

Политика Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.

Автоспорт Даниил Квят: мы подготовили несколько новинок к этапу в Германии Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящих заездов в Хоккенхайме.

Интернет WhatsApp тестирует новые функции Популярный мессенджер WhatsApp начал тестировать новые функции, которые будут доступны на операционной системе iOS.

Игры Три части DOOM вышли на iOS, Android и Nintendo Switch Для Nintendo Switch предлагается DOOM 3 и его студия Bethesda оценила в 623 рубля.

Политика Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.

Экономика Рост ВВП США замедлился во II квартале Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Политика Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.

Политика Меркель пригласила Джонсона обсудить Brexit в Берлине Меркель пригласила Джонсона "в скором времени посетить Берлин", отметила она.

Авто Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.

Политика Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Общество Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу Суд запретил бывшему футболисту сборной России и московского "Локомотива" Дмитрию Тарасову выезд за границу.