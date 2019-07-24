Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь»РИА Новости 14:02
Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области проведён учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь", сообщили в Минобороны России.
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Россия проведет тестовые запуски межконтинентальных баллистических ракет
Евразия Daily24 июля в 03:08
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
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