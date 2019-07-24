Армия и оружие

РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»RT на русском 14:16

В Астраханской области провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
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Российские военные запустили баллистическую ракету «Тополь» в сторону Казахстана

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Последнее оружие для защиты Советского Союза — день рождения легендарного «Тополя»

Ferra23 июля в 19:51

Российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету

РБК14:48

РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»

RT на русском14:16

РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь»

РИА Новости14:02

Россия проведет тестовые запуски межконтинентальных баллистических ракет

Евразия Daily24 июля в 03:08

Российские военные провели пуск «Тополя»

Lenta.ru16:34
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:05, Вашингтон
Политика

РБК: к делу о московских протестах подключилась ФСБ

Уголовное дело о воспрепятствовании работе московских избирательных комиссий, возбужденное Следственным комитетом, курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ.
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Верховный суд США разрешил Трампу тратить на стену деньги Пентагона

Верховный суд Соединенных Штатов разрешил администрации президента США Дональда Трампа использовать $2,5 млрд из средств Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.
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Зеленского попросили пустить поезда в Крым

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В команде Зеленского заявили о «независимом Крыме»

Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» и «независимости» Крыма.
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Авто

Bentley отказалась от планов создания второго внедорожника

В интервью изданию Car Sales, опубликованном в четверг, генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк заявил, что планов по созданию дополнительных внедорожников нет, но оставил дверь открытой для дальнейших размышлений.
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Политика

Польша собралась пригласить Путина на 75-летие освобождения Освенцима

Обновлено в 16:05
Политика

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 12:12
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Путин увеличил штрафы за полеты дронов над запретными зонами

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за полеты дронов на запрещенных территориях.
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Легкоатлетка попалась с 50 кг наркотиков

Обновлено в 03:01
Экономика

Акции «Яндекс» упали на фоне нового законопроекта

Характерно, что резкое падение акций зафиксировано после внесения в Государственную думу России законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых для развития информационной инфраструктуры России интернет-ресурсах.
Обновлено в 19:05
Армия и оружие

Псков встречает участников международного конкурса «Десантный взвод»

Первые команды, участвующие в международном конкурсе «Десантный взвод – 2019», который пройдет в Псковской области в рамках Армейских международных игр, прибыли на место проведения соревнований.
Обновлено в 09:55
Политика

Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа

Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой

В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Политика

Волкер посетил линию разграничения в Донбассе

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посетил линию разграничения сторон конфликта в Донбассе, сообщает пресс-центр так называемой Операции объединенных сил.
Обновлено в 20:25
Космос

Илон Маск показал видео испытаний прототипа межпланетного корабля

Компания Space X в настоящее время проводит испытания прототипа космического корабля Starship, который, как ожидается, в будущем будет совершать межпланетные пилотируемые перелёты.
Обновлено в 06:07
Интернет

В WhatsApp обновится функционал

Разработчики мессенджера WhatsApp приступили к созданию системы, которая не будет привязана к приложению на мобильном телефоне.
Обновлено в 15:12
Происшествия

Пять автомобилей столкнулись на МКАД

На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие

Госдеп одобрил продажу Индии оборудования для обслуживания самолетов С-17 на $670 млн

Госдепартамент одобрил возможную продажу Индии оборудования и услуг для технического обслуживания военно-транспортных самолетов С-17 на сумму в $670 млн.
Обновлено в 20:36
Армия и оружие

Разработчик рассказал об испытаниях новейшего «летающего радара» А-100

Программа испытаний российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 "Премьер" идет по графику, заявил РИА Новости генеральный директор концерна "Вега" (входит в холдинг Росэлектроника госкорпорации "Ростех") Вячеслав Михеев.
Обновлено в 20:13
Авто

Volkswagen презентовал бюджетный кроссовер Jetta VS5

Немецкий атвопроизводитель Volkswagen провел официальную презентацию нового бюджетного кроссовера под брендом Jetta, который он будет выпускать совместно с китайским концерном FAW.
Обновлено в 14:32
Происшествия

В Царском Селе иностранные туристы побили россиянку в очереди в музей

В Пушкине сотрудники Росгвардии задержали двух туристов из Юго-Восточной Азии, которые подрались с россиянкой в очереди у входа в музей-заповедник "Царское село".
Обновлено в 09:23
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
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Экономика

В России могут подорожать сладости из-за роста НДС на пальмовое масло

В России могут подорожать кондитерские изделия из-за роста НДС на пальмовое масло, пишет газета «Известия» со ссылкой на Московскую торгово-промышленную палату.
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Политика

Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем.
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Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
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Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
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Технологии

Сбербанк персонализировал свои банкоматы

Сбербанк обновил свои банкоматы, теперь меню в них персонализировано.
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Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника

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Pixel 3A помогли Google удвоить продажи смартфонов

Общий объем продаж устройств Pixel во 2-м квартале вырос более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
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