Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»RT на русском 14:16
В Астраханской области провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:03, Вашингтон
Общество
Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Рособрнадзор издал приказ о минимальном количестве баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и поступления в высшие учебные заведения.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Происшествия
На Витебском вокзале в Петербурге произошел сбой в движении электричек
Сбой в движении пригородных электричек произошел на Витебском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:45
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла на чемпионат мира
Обновлено в 14:39
Политика
В предвыборном штабе Яшина проходят обыски
Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин сообщил в Twitter, что в его предвыборный штаб пришли с обыском.
Обновлено в 14:05
Политика
Россия отреагировала на скандал со шпионом ГРУ в Австрии
Вопрос о предполагаемом шпионе ГРУ в Австрии давно исчерпан, и по существу по этой теме Австрии с Россией говорить не о чем.
Обновлено в 13:56
Финансы
Банк России понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%
Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п.п. было принято 14 июня 2019 года.
Обновлено в 07:09
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Обновлено в 11:54
Политика
СБУ показала кадры с задержанного российского танкера
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня СБУ задержала в порту Измаил российский танкер, который, как считают в Киеве, блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 08:13
Армия и оружие
На выставке Минобороны о войне в Сирии нашли кассетные бомбы
Минобороны России представило на выставке в парке «Патриот» кассетные бомбы, использование которых ранее отрицало.
Обновлено в 08:05
Общество
Фестиваль «Бургерфест» пройдёт 27 июля в парке Горького
Обновлено вчера в 06:04
Происшествия
Певицу Аниту Цой увезли в больницу с фестиваля «Жара»
Певицу Аниту Цой госпитализировали с фестиваля «Жара». По словам очевидцев, лежащую на полу исполнительницу забрали на носилках из VIP-зоны.
Обновлено в 14:07
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» в матче РПЛ
Лидер чемпионата России по футболу екатеринбургский "Урал" в гостевом матче третьего тура проиграл московскому "Динамо", потеряв первые очки в сезоне.
Обновлено в 14:55
Гаджеты
Apple объявила о покупке модемного бизнеса Intel за $1 млрд
Apple до конца года планирует закрыть сделку по приобретению большей части модемного подразделения Intel, говорится в совместном заявлении компаний.
Обновлено в 02:03
Политика
Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями
Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 12:39
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06
Гаджеты
Huawei представила первый 5G-смартфон
Обновлено в 09:58
Экономика
«Восточный» попытался арестовать долю Baring Vostok в банке
«Восточный» подал в суд заявление об аресте доли фонда Baring Vostok в банке.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Сергей Безруков впервые показал семимесячного сына
Народный артист России Сергей Безруков опубликовал фотографии своего сына Степана, которому 24 июля исполнилось семь месяцев.
Обновлено в 10:00
Спорт
Чупков стал чемпионом мира в заплыве на 200 м брассом
Российский пловец Антон Чупков завоевал золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:32
Авто
Volkswagen презентовал бюджетный кроссовер Jetta VS5
Немецкий атвопроизводитель Volkswagen провел официальную презентацию нового бюджетного кроссовера под брендом Jetta, который он будет выпускать совместно с китайским концерном FAW.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено в 14:48
Происшествия
Два теплохода столкнулись на канале им. Москвы в Подмосковье
"Сотрудники линейного отдела МВД России на водном транспорте работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства столкновения двух теплоходов в районе канала им. Москвы", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Дерево упало на женщину с коляской в Москве
Обновлено в 11:50
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
Обновлено в 09:49