Армия и оружие

РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»RT на русском 14:16

В Астраханской области провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
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