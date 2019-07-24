Армия и оружие

РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»RT на русском 14:16

В Астраханской области провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
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Российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:39, Вашингтон
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