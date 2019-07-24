Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»RT на русском 14:16
В Астраханской области провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
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Россия проведет тестовые запуски межконтинентальных баллистических ракет
Евразия Daily24 июля в 03:08
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