РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»РИА Новости 07:33

Планируется, что он заступит на боевое дежурство к концу года. В конце прошлого года Минобороны успешно испытало ракету с гиперзвуковым боевым блоком комплекса "Авангард". Она стартовала из района Домбаровский в Оренбуржье и поразила цель на Камчатке примерно в шести тысячах километров.

Происшествия В Тверской области 11 детей госпитализированы с отравлением Одиннадцать учащихся одной из школ города Торопец Тверской области госпитализированы с симптомами отравления, сообщили ИА REGNUM 22 мая в пресс-службе СУ СКР по региону.

Происшествия Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.

Общество Бэнкси выставил свою работу на улице в Венеции во время биеннале Бэнкси опубликовал у себя в Instagram видео, на котором показал свою новую работу «Венеция в масле».

Наука Люди из высшего класса зачастую преувеличивают свои способности В результате ученые увидели, что люди более высокого социального класса имели преувеличенную веру в то, что они будут работать лучше, чем остальные.

Технологии Сбербанк начал тестировать получение наличных через СМС Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета.

Здоровье Названы продукты, портящие зрение Составлен список продуктов, который противопоказан людям с плохим зрением.

Гаджеты Apple представила новый MacBook Pro Apple на своем сайте представила новый MacBook Pro с процессорами Intel восьмого и девятого поколений.

Энергетика Нефтяникам посоветовали увеличить продажи топлива на внутренний рынок Нефтяным компаниям советовали увеличить продажи топлива на внутренний рынок за счет снижения экспорта и роста производства нефтепродуктов.

Здоровье В Хабаровске планируют построить медицинский центр за миллиард рублей Крупный медицинский центр "Академия здоровья" стоимостью более 1 миллиарда рублей планируется построить в Хабаровске к апрелю 2020 года с участием средств инвесторов из Южной Кореи, сообщил на пресс-конференции в среду мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Общество В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).

Общество «Надо создать прецедент»: Почему кировчане не пускают в квартиры специалистов по проверке газового оборудования Одной из статей, из-за которой страдают УК стало постановление №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» и сопутствующая статья административного кодекса 9.23.

Музыка Борис Гребенщиков выпустил клип в стиле Rammstein Отечественный рок-музыкант Борис Гребенщиков выпустил клип, напоминающий видеоработы группы Rammstein.

Происшествия Сестры Хачатурян отказались от наследства убитого ими отца Сестры Хачатурян не имели корыстных побуждений для убийства собственного отца, что доказывается их отказом от наследства, сообщил журналистам адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин.

Экономика ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.

Общество Из нескольких один: объединение земельных участков Участок земли возможно не только разбить на несколько частей, образуя отдельные площади, но и объединить несколько земель, которые станут одним участком.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова призналась, что иногда пользуется фотошопом Анфиса Чехова призналась, что иногда пользуется для обработки своих фотографий фотошопом.

Политика Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.

Технологии Как правильная вода для бройлеров повышает производительность птицефабрики Обеспечение оптимальной работы водопровода на птицефабрике считается одним из эффективных способов повысить производительность.

Экономика Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох.

Общество Сотрудников McDonald’s обвиняют в сексуальных домогательствах в США ИА «Ореанда-Новости» В США сотрудников сети ресторанов McDonald's обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении их коллег, об этом сообщает телеканал NBC News.

Спорт Исполком МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020 Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал на предстоящей сессии организации принять решение о сохранении бокса в программе Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Политика Кремль оценил предложение АП Зеленского о референдуме Референдум об отношениях с Россией, который предлагает провести Владимир Зеленский - внутреннее дело Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Космос Космические полеты могут разрушать суставы космонавтов Космические полеты могут повреждать суставы космонавтов, как показало исследование.

Общество Что делать с балконами, на которых установили самодельные козырьки Разбирательства между жильцами верхних этажей, которые обустроили самодельные козырьки на балконах, и управляющих компаний приобретают массовый характер.