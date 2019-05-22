Армия и оружие

РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»РИА Новости 07:33

Планируется, что он заступит на боевое дежурство к концу года. В конце прошлого года Минобороны успешно испытало ракету с гиперзвуковым боевым блоком комплекса "Авангард". Она стартовала из района Домбаровский в Оренбуржье и поразила цель на Камчатке примерно в шести тысячах километров.
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Эксперт назвал комплексы «Авангард» неуязвимым оружием

RT на русском13:15

«Сатана» уходит на пенсию

Вести.Ru08:14

Ракетные войска начали оснащать комплексами «Авангард»

Коммерсантъ08:52

Российские ракетные войска получили первые комплексы «Авангард»

РБК08:44

РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»

ТАСС08:31

Первые комплексы «Авангард» поступили в Ракетные войска

Газета.Ru12:00

РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»

РИА Новости07:33
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 17:12, Ашберн
Политика

Миссия МВФ спешно покидает Украину

Как стало известно от осведомленного источника, прибывшая в Киев всего лишь вчера, 21 мая миссия МВФ, вместо запланированного двухнедельного визита уже срочно возвращается в Вашингтон, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 03:53
Кино

Тарантино рассказал, почему до 55 лет оставался холостяком

В марте текущего года Тарантино исполнилось 56 лет, а за полгода до этого режиссер впервые в жизни вступил в законный брак.
Обновлено в 12:43
Экономика

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено в 13:50
Происшествия

Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток

Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.
Обновлено в 12:42
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею

Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42
Гаджеты

Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров

Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
Обновлено в 07:35
Футбол

ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено в 15:57
Происшествия

Появилось видео последствий аварии на Минском шоссе

Обновлено в 13:09
Общество

В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храму

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ большинство жителей Екатеринбурга одобряют строительство храма Святой Екатерины, но не в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 11:42
Экономика

Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией

Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес

Вскрылась связь любовницы Петросяна с его престарелым директором

Якобы до романа с прославленным юмористом девушка была близка с его 73-летним директором.
Обновлено в 04:06
Политика

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили попросил президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство.
Обновлено в 14:03
Гаджеты

Huawei заменит Android собственной операционной системой

Китайская компания Huawei заменит Android на своих мобильных устройствах собственной операционной системой (ОС) Hongmeng, передает ФБА «Экономика сегодня».
Обновлено вчера в 05:01
Футбол

Кикнадзе: обвинения ФК «Локомотив» в работе с судьями являются настоящей травлей

После воскресной встречи 29-го тура Российской премьер-лиги между "Локомотивом" и "Уралом" (2:2) бывший арбитр Сергей Хусаинов заявил изданию "Спорт день за днем", что столичный клуб ведет работу с судьями.
Обновлено в 15:55
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Авто

Составлен рейтинг лучших летних шин

Обновлено в 09:36
Наука

Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин

Обновлено вчера в 10:12
Футбол

В Лигу Европы вышел тульский «Арсенал»

Встреча московского «Локомотива» и екатеринбургского «Урала» закончилась победой москвичей, а значит тульский «Арсенал» впервые в истории выходит в Лигу Европы.
Обновлено в 13:59
Политика

Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Экономика

В Госдуме предложили запретить купюры «банка приколов»

В Госдуме заявили о готовности проработать вопрос об ответственности за изготовление сувенирных денег.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие

В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.
Обновлено в 06:35
Авто

В сети рассекретили новый Opel Corsa

В сети рассекретили Opel Corsa нового поколения.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Сестры Хачатурян отказались от наследства убитого ими отца

Обновлено в 12:36
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Игры

Грязь, дождь и безумие: вышел геймплейный трейлер хоррора The Sinking City

Обновлено в 11:27
Происшествия

Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии

В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
Обновлено в 12:26
Политика

Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта

Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено в 14:08
Политика

Зеленский пожаловался на президентское кресло

Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии

Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Под Владимиром ликвидировали группу террористов

Под Владимиром в ночь на 22 мая была ликвидирована группа террористов.
Обновлено в 03:45
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