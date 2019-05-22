Армия и оружие

РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»РИА Новости 07:33

Планируется, что он заступит на боевое дежурство к концу года. В конце прошлого года Минобороны успешно испытало ракету с гиперзвуковым боевым блоком комплекса "Авангард". Она стартовала из района Домбаровский в Оренбуржье и поразила цель на Камчатке примерно в шести тысячах километров.
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Первые комплексы «Авангард» поступили в Ракетные войска

Газета.Ru12:00

РВСН начали получать комплексы «Авангард»

RT на русском09:19

РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»

РИА Новости07:33

Российские ракетные войска получили первые комплексы «Авангард»

РБК08:44

РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»

ТАСС08:31

«Сатана» уходит на пенсию

Вести.Ru08:14

Ракетные войска начали оснащать комплексами «Авангард»

Коммерсантъ08:52
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 12:39, Ашберн
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Общество

Бэнкси выставил свою работу на улице в Венеции во время биеннале

Бэнкси опубликовал у себя в Instagram видео, на котором показал свою новую работу «Венеция в масле».
Обновлено в 12:08
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Общество

Арашуков назвал поспешным решение о лишении его полномочий сенатора

В заявлении арестованного говорится, что он «не испытывал никаких иллюзий» насчет решения Совета федерации, но считает его поспешным.
Обновлено в 12:18
Общество

Prada откажется от использования натурального меха

Обновлено в 11:53
Происшествия

В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Вилли Токарев попал в реанимацию в Москве

Известный российский певец 84-летний Вилли Токарев попал в реанимацию в Москве в связи с резким ухудшением состояния.
Обновлено в 04:27
Наука

Нейросеть оживила портрет Достоевского и научила его говорить

На представленном разработчике видео дух захватывает от того, насколько реалистично получается у алгоритма обрабатывать изображение.
Обновлено в 11:51
Общество

Депутат Ивановской облдумы обматерила подписчиков в соцсети

Обновлено в 11:46
Авто

Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер

Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Авто

Ford выпустит новый электрический кроссовер в конце 2020 года

Новинка станет первым электромобилем Ford, построенным компанией с нуля и на новейшей платформе, и началом глобальной электрификации бренда.
Обновлено в 09:14
Футбол

Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию»

Соглашение Брандта с «Байером» рассчитано до 2021 года, но в нем прописана опция выкупа игрока за 25 миллионов евро.
Обновлено вчера в 14:38
Спорт

Исполком МОК рекомендует оставить бокс в программе ОИ-2020

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020, Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) не будет проводить турнир по боксу на Играх в Токио, сообщается на сайте МОК.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Самолет Ан-2 загорелся при взлете на Ставрополье

Самолет Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся при взлете в Ставропольском крае.
Обновлено в 08:28
Экономика

В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года

В январе—марте 2019 года рост ВВП России резко замедлился до 0,5% в годовом выражении после 2,7% в октябре—декабре 2018 года.
Обновлено в 12:12
Наука

На дне Тихого океана образовался новый гигантский вулкан

Обновлено в 08:57
Общество

Улюкаев опроверг данные о разводе с женой

Обновлено в 10:36
Общество

Магистратура формирует руководителей будущего

В правилах приема установлена 100-балльная система оценивания результатов вступительных испытаний, минимальный порог для поступления в магистратуру – 35 баллов.
Обновлено в 08:30
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Общество

Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов

Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.
Обновлено в 10:37
Игры

Грязь, дождь и безумие: вышел геймплейный трейлер хоррора The Sinking City

Обновлено в 11:27
Транспорт

В городе разработана масштабная программа ремонта улиц и дорог

В ходе подготовки к 80-летию города было отремонтировано 37 участков улиц. Это лучший показатель за много лет.
Обновлено в 11:07
Энергетика

ФАС рекомендовала нефтяникам увеличить продажи топлива на внутренний рынок

Общая ситуация на рынке нефтепродуктов России в мае 2019 года стала напоминать май 2018 года, когда ценовой кризис вынудил правительство заключить топливные соглашения с нефтяниками.
Обновлено в 12:01
Общество

Глава столичного департамента предпринимательства Алексей Фурсин рассказал Daily Storm о конкурсе «Прорыв года»

В преддверии мероприятия руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин рассказал о том, как проводится отбор участников конкурса, ответил на вопросы о необычных номинациях и иностранных бизнесменах.
Обновлено в 10:15
Общество

Мэр Екатеринбурга назвал нерешающим опрос ВЦИОМа о храме

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в разговоре с РБК прокомментировал итоги опроса, который провел ВЦИОМ в Екатеринбурге в связи с планами построить храм в городском сквере.
Обновлено в 10:18
Здоровье

Прокуратура внесла в облдуму законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Прокуратура Калининградской области внесла в облдуму законопроект о запрете продажи электронных средств доставки никотина (вейпов) несовершеннолетним.
Обновлено в 12:08
Политика

На Украине возбудили новое дело против Порошенко

21 мая стало известно, что Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении Порошенко.
Обновлено в 10:15
Происшествия

Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО

Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.
Обновлено в 10:14
Общество

15 официальных сайтов для проверки контрагентов

Есть 15 официальных сайтов для проверки контрагентов. Список сайтов с комментариями — в таблице ниже.
Обновлено в 08:27
Экономика

Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса

Обновлено в 06:23
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