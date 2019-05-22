Армия и оружие

РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»РИА Новости 07:33

Планируется, что он заступит на боевое дежурство к концу года. В конце прошлого года Минобороны успешно испытало ракету с гиперзвуковым боевым блоком комплекса "Авангард". Она стартовала из района Домбаровский в Оренбуржье и поразила цель на Камчатке примерно в шести тысячах километров.
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РВСН начали получать комплексы «Авангард»

RT на русском09:19

«Сатана» уходит на пенсию

Вести.Ru08:14

Российские ракетные войска получили первые комплексы «Авангард»

РБК08:44

РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»

ТАСС08:31

Российские войска начали вооружать «Авангардами»

Газета.Ru08:23

Ракетные войска начали оснащать комплексами «Авангард»

Коммерсантъ08:52

РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»

РИА Новости07:33
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Религия

Мэр Екатеринбурга встретится со сторонниками возведения храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в четверг встретится со сторонниками возведения храма святой Екатерины, сообщает администрация города.
Обновлено в 09:52
Кино

Тарантино, Альмодовар и знаменитые французы: что происходит в Каннах

Кинокритики называют 72-й кинофестиваль встречей старых друзей: свои фильмы на смотр привезли Джим Джармуш, Педро Альмодовар, Гаспар Ноэ, Терренс Малик и даже Квентин Тарантино, специально к Каннам поспешивший завершить монтаж ленты «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 08:55
Происшествия

На Ставрополье во время взлета загорелся самолет Ан-2

В Ставропольском крае во время взлета загорелся самолет Ан-2, который направлялся на сельскохозяйственные работы.
Обновлено в 08:52
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Италии пострадали 10 россиян

Обновлено в 05:52
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Энергетика

Кавказ задолжал за газ миллиарды рублей

Просроченная задолженность конечных потребителей Северного Кавказа за газ на 1 января 2019 года составила 93,9 миллиарда рублей, передает «Интефакс» данные из доклада начальника департамента 314 (маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов) «Газпрома» Геннадия Сухова.
Обновлено в 10:01
Политика

Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".
Обновлено в 07:21
Наука

Робот Salto стал автономным и научился прыгать в любом помещении

В новой модификации Salto-1P алгоритм стал способен самостоятельно рассчитываеть параметры прыжка робота, а после каждого перемещения производить сравнения расчетных данных с фактическими и соответственно корректировать дальнейшие действия модели.
Обновлено в 10:37
Происшествия

В Ульяновске «заминировали» все торговые центры, аэропорт и автовокзал

Как сообщил 73online.ru достоверный источник, в 15.45 поступило сообщение о взрывных устройствах в городских торговых центрах, аэропорту и автовокзале.
Обновлено в 08:10
Политика

МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Происшествия

Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Экономика

Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса

Обновлено в 06:23
Авто

Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta

Гендиректор российской компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что новый одноименный российский электромобиль, как планируется, появится в продаже в декабре текущего года и будет стоить от 450 тысяч рублей.
Обновлено в 01:29
Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес

Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вместе

У входа к «Ломоносовской школе» расстелили красную ковровую дорожку, на которую Климова ступила в компании Петренко и Корнея.
Обновлено в 06:00
Политика

Спикер Верховной рады призвал население Украины к новому Майдану

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал население к антиправительственным выступлениям и новому Майдану.
Обновлено в 07:41
Общество

В США сотрудников McDonald’s обвинили в сексуальных домогательствах

Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах в США, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 10:37
Общество

Улюкаев решил развестись с женой

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:27
Политика

СНБО Украины возглавил экс-министр финансов Данилюк

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 09:55
Экономика

Официальная безработица в РФ выросла в первом квартале сразу на 20%

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что в первом квартале этого года официальная безработица выросла на 20%, основная причина - повышение пособий.
Обновлено в 09:34
Музыка

Зрители Евровидения потребовали отстранить Исландию от конкурса

Около 37 тысяч человек выступили против участия Исландии в Евровидении-2020 из-за демонстрации палестинских флагов.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие

США призвали Россию присоединиться к усилиям по противодействию Ирану

США призывают присоединиться РФ к усилиям по противодействию Ирану и повлиять на президента Сирии Башара Асада, чтобы обеспечить вывод иранских сил из этой страны, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие

Россия ограничила право иностранцев служить по контракту

В федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе» сказано, что контракт о прохождении военной службы могут заключать иностранцы, которые законно находятся в России.
Обновлено в 07:12
Футбол

«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу

Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — цитирует РИА Новости певицу.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие

В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим

В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Яна Поплавская пожалела о своих откровениях в шоу Бориса Корчевникова

Актриса Яна Поплавская, которая запомнилась всем по роли Красной Шапочки в студии у Бориса Корчевникова рассказала, как познакомилась со ставшим в последующем знаменитым режиссером Сергеем Гинзбургом.
Обновлено в 05:21
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

Российский производитель "Трансмашхолдинг" строит по заказу холдинга РЖД новые плацкартные вагоны, в которых будут розетки, душ и сервисные зоны с холодильниками и миковолновками, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
Обновлено в 08:07
Политика

Россия и Вьетнам договорились решить проблемы двусторонних отношений

Россия и Вьетнам по итогам межправительственных переговоров в Москве планируют к подписанию большой пакет совместных документов.
Обновлено в 07:43
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