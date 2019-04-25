Финансы

«РУСАЛ» разместил на Мосбирже облигации на 15 млрд рублейFinam.Ru 13:56

"РУСАЛ" завершил размещение 10-летних облигаций с офертой через 3 года на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне 9% годовых, по нижней границе обозначенного ценового диапазона.
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UC Rusal разместила облигации впервые после снятия санкций США

Ведомости14:51

«РУСАЛ» разместил на Мосбирже облигации на 15 млрд рублей

Finam.Ru13:56

«Русал» разместил бонды объемом 15 млрд рублей под 9% годовых

ТАСС14:22

«Русал» впервые после снятия санкций вышел на долговой рынок и разместил бонды на 15 млрд рублей

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UC Rusal провела первое размещение бондов после снятия санкций США

РБК14:38

Решение РУСАЛа привлечь рублевый долг вполне закономерно после снятия санкций - Уралсиб

Финмаркет06:52
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Михаил Горбачев попал в больницу

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Путин и Ким Чен Ын назвали переговоры обстоятельными

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели во Владивостоке первую личную встречу.
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Армия и оружие

Минобороны: сирийская Латакия попала под ракетный обстрел боевиков

В Сирии боевики попытались обстрелять автовокзал города Латакия из реактивной установки залпового огня, сообщил 25 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:27
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Вдову Иосифа Кобзона осудили за посещение вечеринок

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Политика

Савченко сравнила Порошенко и Януковича

Депутат Верховной рады Надежда Савченко сравнила нынешнего президента Украины Петра Порошенко с бывшим украинским лидером Виктором Януковичем.
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Кино

Названы гонорары звезд киновселенной Marvel за время съёмок в фильмах

Стало известно, сколько смогли заработать актёры за время съемок в фильмах киновселенной Marvel.
Обновлено вчера в 08:12
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Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста

Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
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Погибший при сносе гостиницы в Петербурге рабочий попал под экскаватор

«Произошло опрокидывание экскаватора набок, при этом под экскаватор попал мужчина 1982 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 11:00
Религия

Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день

26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
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Шоу-бизнес

Певица МакSим переведена в реанимацию

После пережитой аварии певицу МакSим срочно перевели в реанимацию. ДТП случилось несколько дней назад по пути в аэропорт.
Обновлено в 10:01
Игры

Инфицированный прилив: авторы Days Gone рассказали об ордах заражённых

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В реанимации скончался избитый приемной мамой семилетний мальчик

В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
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Николай Комличенко: «Обиды на „Краснодар“ нет, расстались с клубом в хороших отношениях»

Нападающий чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко, являющийся воспитанником «Краснодара», рассказал об отношениях с российским клубом.
Обновлено в 16:50
Кино

Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде

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Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
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Здоровье

ВОЗ назвала Россию примером в лечении детской онкологии

Россия стала примером для других стран в лечении детской онкологии благодаря действующей системе стандартизации и централизации, сообщил журналистам в рамках конгресса Национального общества детских гематологов-онкологов в Сочи консультант по онкологии головного офиса Всемирной организации здравоохранения в Женеве доктор Дарио Трапани.
Обновлено в 13:35
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Майки Леброна Джеймса — самые продаваемые в НБА, Дончич вошёл в топ-15

Претендент на звание лучшего новобранца лиги баскетболист «Даллас Маверикс» Лука Дончич вошёл в топ-15 игроков, чьи майки стали самыми продаваемыми в сезоне.
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Политика

Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено в 16:48
Происшествия

МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте

"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.
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Культура

Умер актёр из «Крутого Уокера» Кен Керчевал

Американский актёр Кен Керчевал, наиболее известный по роли Клиффа Барнса в сериале "Даллас", скончался в возрасте 83 лет, сообщает Variety.
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Музыка

Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами

Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
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Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»

Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
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Хоккей

Овечкин прокомментировал вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли

Капитан хоккейной команды НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин отметил, что вылет клуба из Кубка Стэнли обусловлен «двумя неудачными отскоками».
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Интернет

Facebook стала фигурантом дела о хранении паролей

Ирландская комиссия по защите данных, главный регулятор в ЕС, проводит расследование по делу корпорации Facebook, которая не смогла защитить миллионы паролей пользователей.
Обновлено в 13:44
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Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной

В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
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Наука

Долго непортящийся хлеб признали опасным

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Энергетика

Порт Усть-Луга приостановил погрузку нефти Urals из-за качества

Балтийский порт Усть-Луга приостановил погрузку нефти Urals на танкеры из-за отказа покупателей принимать сырье с высоким содержанием органического хлора, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН.
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Спорт

Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов

Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
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