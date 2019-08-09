Экономика
РУСАЛ подвел итоги за первую половину 2019 годаИА Пресс-Лайн 09:45
За первую половину 2019 года чистая прибыль РУСАЛа составила 558 млн долларов: по сравнению с прошлогодними показателями, сумма снизилась более, чем на 40%.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:01, Вашингтон
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия
При новых взрывах под Ачинском пострадали пять человек
Обновлено в 10:47
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020
Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
Гаджеты
Колонка Galaxy Home не отменена и должна выйти в ближайшее время
«Умная» колонка с голосовым помощником Bixby от компании Samsung под названием Galaxy Home была анонсирована еще год назад, однако на вчерашнем мероприятии Galaxy Unpacked об устройстве не было сказано ни слова.
Обновлено в 08:16
Гаджеты
Huawei представила собственную операционную систему
Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Суд арестовал Сергея Фомина по делу о массовых беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Сергея Фомина - одиннадцатого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:32
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Музыка
Оскароносную песню Леди Гаги назвали плагиатом
Композитор Стив Ронсен заявил, что песня Shallow, за которую Леди Гага получила Оскар в номинации «Лучшая оригинальная песня», является плагиатом на одну из его композиций.
Обновлено в 10:14
Путешествия
Голодец оценила развитие Крыма в сфере туризма и культуры
Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец оценила развитие Крыма в области туризма и культуры.
Обновлено в 09:32
Кино
Победителей кинофестиваля «Окно в Европу» объявили в Выборге
Фильмы-победители XXVII российского кинофестиваля «Окно в Европу» назвали в четверг, 8 августа, в рамках торжественной церемонии в Выборгском замке.
Обновлено в 00:17
Политика
Лукашенко попросил спецслужбы прослушивать граждан «цивилизованно»
Президент Белоруссии побывал на объекте правительственной связи КГБ Президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь в пятницу, 9 августа, с представителями спецслужб республики, обратил внимание, что прослушку граждан нужно вести "цивилизованно", не нарушая свободу их общения и не допуская утечек информации.
Обновлено в 10:25
Общество
В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление
Метеорологи зафиксировали рекордное низкое давление в Москве для 9 августа. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".
Обновлено в 08:44
Технологии
Хакеры три недели атаковали Coinbase. Биржа защитила средства клиентов
Американская криптовалютная биржа Coinbase сообщила о «целенаправленной, изощренной и продуманной» хакерской атаке, которая состоялась несколько месяцев назад.
Обновлено в 10:31
Общество
В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами
Глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение порядочностью и спокойствием российских граждан, которые стоят в огромных очередях на оформление финских виз в связи с информацией об изменении правил в отношении сопроводительных документов к визовым заявлениям с 1 сентября.
Обновлено вчера в 07:13
Общество
Бывшая жена Потанина подала к нему иск в лондонский суд
Бывшая супруга владельца "Интерроса" Владимира Потанина Наталья подала к нему иск в суд Лондона, сообщает The Telegraph.
Обновлено в 06:11
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми
Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
Обновлено в 08:19
Футбол
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Туном»
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Политика
В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Технологии
«Амедиатека» признала проблемы в работе после обновления
Видеосервис «Амедиатека» после перехода на новую платформу все еще не может в полном объеме восстановить свою работу.
Обновлено в 07:45
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Общество
РТРС объяснила сбой телевещания в Москве
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Лесные пожары указали на опасность ядерной зимы
По мере нарастания глобального потепления лесные пожары усиливаются.
Обновлено в 04:30
Политика
Звонок Путину: Зеленский удостоился американской похвалы
Тейлор назвал звонок Зеленского Путину и Макрону "очень смелым шагом", подчеркнув, что официальный Киев настойчиво ищет способы закончить войну на Донбассе – но на своих условиях.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Водитель разбившегося под Новороссийском автобуса арестован
Приморский суд Новороссийска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя автобуса, упавшего с обрыва вечером 7 августа, сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
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Бывший муж Ани Лорак улетел на отдых с новой возлюбленной
Мурат Налчаджиоглу с новой избранницей в ночном клубе Вчера же Мурат поделился в соцсетях серией фото с отдыха на Майорке.
Обновлено вчера в 12:48
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Обновлено в 05:47
Политика
Медведев назвал приоритеты в деятельности ЕАЭС
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета заявил, что общая задача — ускорить процессы интеграции в Евразийском экономическом союзе.
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Авто
BMW отзывает в России более 22 тысяч автомобилей
Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявляет об отзыве 22286 автомобилей BMW 5 серии и 6 серии, реализованных с июня 2003-го по август 2010 года.
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