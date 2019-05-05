СМИ: РУСАДА не имеет претензий к «Зениту» из-за ситуации с ИвановичемRT на русском 10:26

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не имеет претензий к санкт-петербургскому футбольному клубу «Зенит» после конфликтной ситуации, участником которой стал сербский защитник Бранислав Иванович.

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СМИ: РУСАДА не имеет претензий к «Зениту» из-за ситуации с Ивановичем

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