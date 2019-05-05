Футбол

СМИ: РУСАДА не имеет претензий к «Зениту» из-за ситуации с ИвановичемRT на русском 10:26

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не имеет претензий к санкт-петербургскому футбольному клубу «Зенит» после конфликтной ситуации, участником которой стал сербский защитник Бранислав Иванович.
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Источник: РУСАДА не имеет претензий к «Зениту» после ситуации с Ивановичем

ТАСС10:16

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Soccer.ru07:39

СМИ: капитан «Зенита» вступил в конфликт с допинг-офицером

Газета.Ru09:38

У РУСАДА нет претензий к «Зениту» после ситуации с Ивановичем

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Игрок «Зенита» устроил дебош при сдаче допинг-теста

Sport.ru07:43
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Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн

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Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).
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МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".
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По мнению автора, после всех «крушений», пережитых за последние сто лет, «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки».
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Бранислав Иванович
Сербский футболист
Сербский футболист, защитник, вице-капитан петербургского клуба «Зенит» и игрок сборной Сербии. 14 ноября 2017 года провёл свой 100 матч за сборную Сербии по футболу. Один из лучших и результативных защитников в истории «Челси», Английской Премьер-лиги и в истории сборной Сербии.
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