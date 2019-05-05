Футбол
РУСАДА не имеет претензий к Ивановичу после конфликтаНева Спорт 11:04
Российское антидопинговое агентство РУСАДА не собирается продолжать конфликт с защитником футбольного клуба «Зенит» Браниславом Ивановичем из-за сдачи допинг-пробы. Об этом сообщает агентство ТАСС. По информации СМИ, претензий у РУСАДА нет потому, что тест был сдан согласно инструкции.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:20, Ашберн
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"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
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«Арсенал» упустил победу над «Брайтоном» в матче АПЛ
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