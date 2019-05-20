Футбол

У футболиста из ФНЛ обнаружили допингГазета.Ru 13:20

Позже пресс-служба Российского футбольного союза внесла ясность в резонансную ситуацию: по данным РУСАДА, во взятой после одного из матчей допинг-пробе игрока члены агентства нашли запрещенную субстанцию.
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У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг

Газета.Ru13:20

Глава РУСАДА назвал причины неразглашения имени футболиста, обвиняющегося в применении допинга

Телеканал 360°10:49

Президент ФНЛ – о допинге игрока: «Заявления на сайте РФС достаточно. Ничего другого сейчас говорить не будем»

Спорт-Экспресс07:46

Пойманный на допинге игрок ФНЛ может быть футболистом «Авангарда»

Матч ТВ08:56

Президент ФНЛ не стал разглашать имя провалившего допинг-тест футболиста

РИА Новости08:10

Игрок Футбольной национальной лиги уличен в допинге

Интерфакс-Спорт06:49

Глава ФНЛ прокомментировал новость об обнаружении у одного из игроков допинга

Чемпионат08:28
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Армия и оружие

Ядерный саркофаг США в Тихом океане пошел трещинами

Обновлено вчера в 20:58
Кино

Актеры «Игры престолов» попрощались со зрителями и своими героями

После выхода последнего эпизода многие участники сериала написали в соцсетях прощальный пост под общей фотографией со съемок.
Обновлено в 01:23
Космос

Жители России смогут наблюдать полет МКС в небе

Начался период видимости Международной космической станции (МКС) над большей частью России.
Обновлено в 08:45
Культура

Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер»

Журналист и телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».
Обновлено в 08:01
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено в 03:26
Музыка

Жюри Грузии поставило выступлению Лазарева ноль баллов

Обновлено в 18:51
Армия и оружие

На форуме «Армия-2019» покажут 10 тысяч единиц вооружения и техники

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019» в конце июня продемонстрируют более 10 тысяч единиц военной техники и вооружения.
Обновлено в 20:01
Кино

Финал «Игры престолов» установил рекорд

Как отмечается, серия установила рекорд для телеканала HBO по количеству просмотров.
Обновлено в 17:38
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Общество

Опрос выявил отношение россиян к развитию отечественного авиастроения

Большинство россиян (83%) уверены, что стране нужно развивать свое производство самолетов, даже если это потребует существенных финансовых затрат, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:08
Интернет

Хакерский форум OGusers сам подвергся атаке

Еще 12 мая администратор OGusers объяснял участникам, что из-за сбоя жесткого диска были стерты за несколько месяцев личные сообщения, сообщения на форуме и очки престижа, и что он восстановил резервную копию с января 2019 года, но более ранней нет.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.
Обновлено в 09:36
Политика

Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко

ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.
Обновлено в 19:04
Политика

Представитель Британии перебил Небензю в ходе заседания СБ ООН

Заместитель постпреда Великобритании в СБ ООН Джонатан Аллен выкриками с места прервал речь представителя России при Всемирной организации Василия Небензи.
Обновлено в 16:51
Общество

Гороскоп на 18 мая: Вас ждут перемены в личной жизни

Вас ждут перемены в личной жизни, не торопитесь огорчаться, вероятней всего они будут положительными, а если и нет, всё к лучшему.
Обновлено 17 мая в 20:00
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Хоккей

В честь победы Великобритании над Францией на ЧМ выпустили футболки

Обновлено в 17:45
Наука

Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари

Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.
Обновлено в 07:06
Происшествия

В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных

Обновлено в 07:36
Энергетика

Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефть

Два европейских покупателя российской нефти - французская Total и итальянская Eni - не провели платежи в пользу России за нефть, получаемую в рамках долгосрочного контракта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:35
Футбол

Около сотни болельщиков встретили баскетболистов ЦСКА в Шереметьево

Обновлено в 13:25
Политика

Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского

Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес

В абсурде и фотошопе обвинили подписчики Анастасию Костенко

Обновлено вчера в 14:16
Происшествия

Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей Египта

Обновлено в 09:18
Армия и оружие

Тихоокеанский флот отмечает 288 лет со дня образования

Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 288 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ).
Обновлено в 17:51
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Обновлено в 14:05
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый президентский указ, согласно которому он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.
Обновлено в 18:16
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено в 06:06
Космос

На МКС испытали летающих роботов

Помимо роботов в систему Astrobee входит зарядная станция. Роботы могут свободно летать по МКС в условиях невесомости.
Обновлено вчера в 10:15
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