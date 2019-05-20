У футболиста из ФНЛ обнаружили допингГазета.Ru 13:20

Позже пресс-служба Российского футбольного союза внесла ясность в резонансную ситуацию: по данным РУСАДА, во взятой после одного из матчей допинг-пробе игрока члены агентства нашли запрещенную субстанцию.

У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг

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