RT на русском вчера в 10:45

На сайте RT в 23:30 по московскому времени стартует текстовая онлайн-трансляция полуфинального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором сойдутся сборные России и США.

Происшествия Происшествия Пираты похитили шесть моряков с судна у берегов Бенина

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Хоккей Хоккей Сборная России проиграла США в полуфинале МЧМ-2019 по хоккею

Политика Политика Россиянина задержали по запросу США на Северных Марианских островах В августе 2018 года генеральное консульство России в Нью-Йорке заявило, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали четырёх россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

Футбол Футбол Марадона госпитализирован из-за кровотечения в желудке Главный тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос», чемпион мира 1968 года Диего Марадона был госпитализирован в Буэнос-Айресе из-за обнаруженного во время обследования кровотечения в желудке, сообщает агентство Telam.

Армия и оружие Армия и оружие Принц Гарри посетит учения в Норвегии по отражению «вторжения России» Британский принц Гарри планирует посетить крупные учения в Норвегии, на которых будет отрабатываться противостояние «российскому вторжению».

Политика Политика NASA отложило визит Рогозина в США Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль нынешнего года.

Политика Политика Арестованный за шпионаж в России американец имеет тройное гражданство Арестованный за шпионаж в России американец Пол Уилан имеет тройное гражданство.

Происшествия Происшествия В Крыму перекрыли дорогу через гору Ай-Петри Автодорога через гору Ай-Петри со стороны города Бахчисарай и Ялта перекрыта для всех видов и категорий автотранспорта, сообщает крымское управление МЧС РФ.

Политика Политика СМИ узнали о резолюции против снятия санкций США с компаний Дерипаски Представляющий штат Коннектикут демократ-конгрессмен Джим Хаймс в разговоре с Daily Beast отметил, что обсуждает вопрос противодействия снятию санкция с компаний Дерипаски с членами спецкомитета по разведке Палаты представителей.

Хоккей Хоккей Сборная России сыграет с швейцарцами за третье место на МЧМ Соперником молодежной хоккейной сборной России в матче за третье место на молодежном чемпионате мира, проходящем в Канаде, станет сборная Швейцарии, сообщает 5 января «Спорт-Экспресс».

Политика Политика Патриарх Варфоломей призвал иерархов признать новую церковь Украины Вселенский патриарх Варфоломей в обращении к патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей призвал поддержать предоставление автокефалии новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ).

Хоккей Хоккей Костин: незасчитанный гол надломил сборную России в полуфинале МЧМ Незасчитанный гол в ворота американцев в полуфинале молодежного чемпионата мира надломил хоккеистов сборной России, заявил форвард национальной команды Клим Костин.

Политика Политика Глава миграционного управления МВД ушла в отставку Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.

Происшествия Происшествия В Польше пять человек погибли в пожаре во время прохождения квеста Пять человек погибли при прохождении квеста в закрытом помещении в городе Кошалин на северо-западе Польши.

Общество Общество Известный литературовед Борис Аверин умер в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге скончался советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин.

Общество Общество На аукционе в Токио тунца продали почти за 3,1 миллиона долларов Тунец весом 278 килограммов был продан на первых в этом году торгах в Токио за рекордную сумму в 333,6 миллиона иен (почти 3,1 миллиона долларов), сообщила широко известная в Японии сеть ресторанов суси "Суси Дзаммай" в своем Twitter.

Хоккей Хоккей Брагин: по моментам имели двойное преимущество над американцами Хоккеисты сборной России создали вдвое больше моментов в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира против команды США, но реализовать это преимущество им не удалось, заявил главный тренер россиян Валерий Брагин.

Политика Политика Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией

Политика Политика Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RT Anonymous опубликовали текстовые копии счетов на общую сумму около 1 тысячи фунтов, выставленных на имя живущего в Иордании некоего человека под именем Джассара Джамаля аль-Тахата за "составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT".

Происшествия Происшествия Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.

Происшествия Происшествия На Сахалине 117 человек эвакуировали из-за пожара в гостинице Из гостиницы в Южно-Сахалинске эвакуировали 117 человек в связи с возгоранием. Об этом сообщает МЧС по Сахалину.

Космос Космос «Чанъэ-4» прислал первые снимки обратной стороны Луны Китайский космический аппарат «Чанъэ-4», совершивший посадку на обратной стороне Луне, прислал снимки этой части спутника Земли, передает РИА «Новости».

Происшествия Происшествия Одноэтажное здание загорелось в центре Москвы Огонь охватил выселенное одноэтажное здание в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

Политика Политика Дональд Трамп заявил, что может ввести чрезвычайное положение в США Президент США Дональд Трамп может ввести в стране чрезвычайное положение.

Происшествия Происшествия Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие Столтенберг заявил о «последнем шансе» России начать соблюдать ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DPA, что у России есть последний шанс вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика У задержанного в России за шпионаж американца Уилана нашли судимость Газета The Washinton Post выяснила, что задержанный в России по подозрению в шпионаже американец Пол Уилан был ранее судим, из-за чего его уволили из Вооруженных сил США и разжаловали в рядовые.