Экономика
РСПП раскритиковал новую версию законопроекта о загрязняющих выбросахИнтерфакс 21:49
РСПП раскритиковал законопроект Минприроды по квотированию загрязняющих выбросов, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:04, Ашберн
Происшествия
Фермер из Флориды погиб от когтей своего казуара
Обновлено в 21:12
Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 19:15
Общество
«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу
Компания "Ставропольский бройлер", входящая в крупный российский агрохолдинг "Ресурс", подала в арбитражный суд Москвы иск к редакции передачи "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 20:07
Футбол
Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов
Адвокат находящегося под арестом футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о психологическом состоянии своего клиента после первой недели судебных заседаний, а также оценил шансы на освобождение подсудимых.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:32
Общество
Стало известно, сколько россиян работают не по специальности
Напротив, 47% россиян не работают по специальности (55% среди людей со средним специальным образованием).
Обновлено в 21:21
Политика
Порошенко рассказал о действиях в случае поражения на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал, что будет делать, если он проиграет во втором туре президентских выборов своему сопернику Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 15:47
Экономика
«Восточный» из дела Калви отчитался о прибыли и росте безнадежных ссуд
В 2018 году, следует из отчетности банка, его капитал сократился до 34 млрд руб. (с 37,5 млрд руб.), на этом фоне немного снизился норматив достаточности капитала (H1.0), до 9,2% против 9,8% годом ранее (минимально допустимый ЦБ показатель — 8%).
Обновлено в 22:00
Общество
В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание
Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено в 17:21
Общество
ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах
Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Гурулев раскритиковал несогласованность при тушении сгоревших стоянок
Обратились за помощью, когда уже было поздно.
Обновлено в 23:00
Общество
Власти Сахалина считают туризм стратегическим направлением экономики
Власти Сахалина называют туризм стратегическим направлением экономики региона, потому что его развитие позволит сделать более комфортной жизнь населения и трудоустроить значительную часть местных жителей, сообщил РИА Новости врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Обновлено в 20:27
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Авто
Названы самые доступные внедорожники и кроссоверы в России
Обновлено в 13:08
Общество
Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ
Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).
Обновлено вчера в 14:53
Автоспорт
Даниил Квят: не понимаю, чем я заслужил проезд через пит-лейн
Контакт с испанцем запустил цепную реакцию, так что я не понимаю, каким образом в этом инциденте я заслужил проезд через пит-лейн.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков
В Костромской области обнаружили тело одного из пропавших мальчиков, которые 6 апреля вышли на прогулку в посёлке Лесобаза и не вернулись домой.
Обновлено в 12:10
Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежами
Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено в 17:57
Политика
Военный совет Судана объявил об отставке министра обороны
Министр обороны Судана Авад бен Ауф был отправлен в отставку решением переходного Военного совета Судана.
Обновлено в 15:52
Происшествия
В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней
Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
Обновлено в 22:11
Космос
ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов
Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено 12 апреля в 11:59
Космос
Первый полет самого большого в мире самолета сняли на видео
В интернете появилось видео первого полета самого большого в мире самолета.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия
Ребенок погиб, подорвавшись на мине в Алеппо
«Заложенная террористами мина взорвалась сегодня в районе ас-Суккария в Алеппо, в результате погиб ребенок, еще двое ранены», — цитирует РИА «Новости» сообщение местного телеканала.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Юбилей Примадонны: певица Алла Пугачева празднует 70-летие
Первый сольный концерт Пугачевой состоялся в 1976-м, через два года вышел дебютный студийный альбом певицы "Зеркало души".
Обновлено в 22:10
Хоккей
«Вегас» подписал с Гусевым контракт на год
"Вегас" на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с российским форвардом Никитой Гусевым.
Обновлено в 13:46
Политика
Чубайс объяснил, почему не попал в «Кремлевский список»
"Сложнейшая геополитическая ситуация сохранится как минимум на несколько лет, а возможно – десятилетий", — прогнозирует Чубайс.
Обновлено в 08:35
Авто
Какой пробег является приемлемым при покупке подержанного автомобиля
Приобретая подержанное авто, многие автолюбители интересуются, какая величина пробега наиболее приемлема.
Обновлено в 12:01
Авто
Александр Козлов заработал больше 6 миллионов рублей
Судя по данным, опубликованным на сайте правительства РФ, Александр Александрович заработал больше шести миллионов рублей.
Обновлено в 20:01