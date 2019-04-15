Экономика

РСПП раскритиковал новую версию законопроекта о загрязняющих выбросахИнтерфакс 21:49

РСПП раскритиковал законопроект Минприроды по квотированию загрязняющих выбросов, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".
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РСПП раскритиковал законопроект Минприроды о квотировании загрязняющих выбросов

Ведомости22:37

Минэкологии переделало законопроект о квотах на выбросы. В нем углядели коррупционный фактор

НГС.Красноярск21:06

Регионы лишились денег из воздуха

Коммерсантъ19:08

РСПП раскритиковал новую версию законопроекта о загрязняющих выбросах

Интерфакс21:49
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Происшествия

Фермер из Флориды погиб от когтей своего казуара

Обновлено в 21:12
Экономика

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 19:15
Общество

«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу

Компания "Ставропольский бройлер", входящая в крупный российский агрохолдинг "Ресурс", подала в арбитражный суд Москвы иск к редакции передачи "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 20:07
Футбол

Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов

Адвокат находящегося под арестом футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о психологическом состоянии своего клиента после первой недели судебных заседаний, а также оценил шансы на освобождение подсудимых.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

Обновлено в 16:06
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:32
Общество

Стало известно, сколько россиян работают не по специальности

Напротив, 47% россиян не работают по специальности (55% среди людей со средним специальным образованием).
Обновлено в 21:21
Политика

Порошенко рассказал о действиях в случае поражения на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал, что будет делать, если он проиграет во втором туре президентских выборов своему сопернику Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 15:47
Экономика

«Восточный» из дела Калви отчитался о прибыли и росте безнадежных ссуд

В 2018 году, следует из отчетности банка, его капитал сократился до 34 млрд руб. (с 37,5 млрд руб.), на этом фоне немного снизился норматив достаточности капитала (H1.0), до 9,2% против 9,8% годом ранее (минимально допустимый ЦБ показатель — 8%).
Обновлено в 22:00
Общество

В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание

Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено в 17:21
Общество

ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах

Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Гурулев раскритиковал несогласованность при тушении сгоревших стоянок

Обратились за помощью, когда уже было поздно.
Обновлено в 23:00
Общество

Власти Сахалина считают туризм стратегическим направлением экономики

Власти Сахалина называют туризм стратегическим направлением экономики региона, потому что его развитие позволит сделать более комфортной жизнь населения и трудоустроить значительную часть местных жителей, сообщил РИА Новости врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Обновлено в 20:27
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Авто

Названы самые доступные внедорожники и кроссоверы в России

Обновлено в 13:08
Общество

Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ

Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).
Обновлено вчера в 14:53
Автоспорт

Даниил Квят: не понимаю, чем я заслужил проезд через пит-лейн

Контакт с испанцем запустил цепную реакцию, так что я не понимаю, каким образом в этом инциденте я заслужил проезд через пит-лейн.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков

В Костромской области обнаружили тело одного из пропавших мальчиков, которые 6 апреля вышли на прогулку в посёлке Лесобаза и не вернулись домой.
Обновлено в 12:10
Общество

Мусорная реформа столкнулась с неплатежами

Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено в 17:57
Политика

Военный совет Судана объявил об отставке министра обороны

Министр обороны Судана Авад бен Ауф был отправлен в отставку решением переходного Военного совета Судана.
Обновлено в 15:52
Происшествия

В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней

Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
Обновлено в 22:11
Космос

ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов

Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено 12 апреля в 11:59
Армия и оружие

Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ

Обновлено в 20:10
Космос

Первый полет самого большого в мире самолета сняли на видео

В интернете появилось видео первого полета самого большого в мире самолета.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия

Ребенок погиб, подорвавшись на мине в Алеппо

«Заложенная террористами мина взорвалась сегодня в районе ас-Суккария в Алеппо, в результате погиб ребенок, еще двое ранены», — цитирует РИА «Новости» сообщение местного телеканала.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес

Юбилей Примадонны: певица Алла Пугачева празднует 70-летие

Первый сольный концерт Пугачевой состоялся в 1976-м, через два года вышел дебютный студийный альбом певицы "Зеркало души".
Обновлено в 22:10
Хоккей

«Вегас» подписал с Гусевым контракт на год

"Вегас" на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с российским форвардом Никитой Гусевым.
Обновлено в 13:46
Политика

Чубайс объяснил, почему не попал в «Кремлевский список»

"Сложнейшая геополитическая ситуация сохранится как минимум на несколько лет, а возможно – десятилетий", — прогнозирует Чубайс.
Обновлено в 08:35
Авто

Какой пробег является приемлемым при покупке подержанного автомобиля

Приобретая подержанное авто, многие автолюбители интересуются, какая величина пробега наиболее приемлема.
Обновлено в 12:01
Авто

Александр Козлов заработал больше 6 миллионов рублей

Судя по данным, опубликованным на сайте правительства РФ, Александр Александрович заработал больше шести миллионов рублей.
Обновлено в 20:01
Как работают Яндекс.Новости?
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