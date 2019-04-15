РСПП раскритиковал новую версию законопроекта о загрязняющих выбросахИнтерфакс вчера в 21:49

РСПП раскритиковал законопроект Минприроды по квотированию загрязняющих выбросов, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".

Общество В Свердловской области турецкая компания лишилась оборудования В Свердловской области арестовано имущество компании «EVER Endustri Insaat Sanayi ve Ticaret AS», которая зарегистрирована в городе Анкара (Турция).

Экономика Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.

Важное за сутки Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019» Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.

Общество «Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».

Хоккей Женская сборная США победила на чемпионате мира по хоккею Сборная России в третий раз проиграла в матче за бронзовые медали чемпионата мира, лучшим результатом россиянок является третье место, которое российская команда занимала трижды (2001, 2013, 2016).

Общество Стала известна зарплата российских священников Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.

Происшествия Число жертв торнадо на юге США возросло до восьми Число погибших из-за торнадо на юге США возросло до восьми человек, сообщает Associated Press. По данным агентства, среди жертв трое детей.

Кино Первая серия заключительного сезона «Игры престолов» вышла минувшей ночью В России показ сериала должен был начаться на сервисе Амедиа-тека, который владеет эксклюзивными правами.

Экономика Имущество МУП «ЧелябГЭТ» выставлено на торги Обанкротившийся МУП «ЧелябГЭТ» выставил на торги имущество, которым сейчас на правах аренды пользуется предприятие-преемник ООО «ЧелябГЭТ».

Политика Парусник «Седов» продолжает свой рейс, несмотря на препоны русофобов Власти Таллинна сожалеют о решении МИД в отношении "Седова" >> В пятницу, 12 апреля, стало известно, что польские власти запретили российскому учебному паруснику "Седов", направлявшемуся в порт Гдыня, заход в территориальные воды республики.

Происшествия В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.

Экономика «Почта России» предупредила о повышении тарифов на доставку прессы «Почта России» планирует в 2020 г. повысить тарифы на доставку для издателей печатной прессы, рост может составить до 10%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя гендиректора ФГУП по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослава Мандрона.

Армия и оружие Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.

Происшествия Один человек погиб при стрельбе в церкви в Канаде Мужчина устроил стрельбу в церкви в канадском городе Салмон-Арм, в результате чего погиб один человек, сообщает телеканал Global News.

Энергетика Нефть «аккумулирует» силы для движения к уровню $72,50 Учитывая геополитические риски, на текущую неделю ближайшими целями выступят уровни $72,50 и $74,50.

Политика СМИ сообщили о готовности России выплатить долг Совету Европы Россия готова выплатить Совету Европы долг в 60 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.

Шоу-бизнес Менеджер опубликовала видео с Началовой за полгода до смерти Менеджер певицы Юлии Началовой опубликовала видео, сделанное за полгода до смерти певицы.

Транспорт Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.

Общество Краснодарский край вошел в тройку регионов по числу новых рабочих мест Замкнул тройку лидеров Краснодарский край. За три года на Кубани было создано 131,5 тысяч новых рабочих мест.

Происшествия Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.

Происшествия 5 человек погибли в ДТП на трассе «Урал» В Мокшанском районе Пензенской области на 590 км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Лады «Ларгус».

Футбол Маурицио Сарри: «„Челси“ идет правильным путем» Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри похвалил своих подопечных за игру в матче 34-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (0:2). - Думаю, мы хорошо играли в первом тайме, - цитирует BBC Сарри.