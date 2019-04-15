Политика

РСПП раскритиковал новую версию законопроекта о загрязняющих выбросахИнтерфакс вчера в 21:49

РСПП раскритиковал законопроект Минприроды по квотированию загрязняющих выбросов, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".
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РСПП раскритиковал проект Минприроды о квотировании загрязняющих выбросов

Ведомостивчера в 22:37

Экологический эксперимент Минприроды, куда вошли уральские регионы, признали неэффективным

URA.Ru00:52

Квот на выбросы не будет: в России признан неудачным эко-эксперимент в уральских регионах

Экология Регионов01:53

Российские промышленники выступили против законопроекта о квотировании выбросов

Все новости (Нижний Тагил)00:53

РСПП раскритиковал новую версию законопроекта о загрязняющих выбросах

Интерфаксвчера в 21:49

Регионы лишились денег из воздуха

Коммерсантъвчера в 19:08

Минэкологии переделало законопроект о квотах на выбросы. В нем углядели коррупционный фактор

НГС.Красноярсквчера в 21:06
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Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено 13 апреля в 11:23
Общество

Россияне назвали самую любимую песню Аллы Пугачевой

Обновлено в 00:45
Общество

В Свердловской области турецкая компания лишилась оборудования

В Свердловской области арестовано имущество компании «EVER Endustri Insaat Sanayi ve Ticaret AS», которая зарегистрирована в городе Анкара (Турция).
Обновлено в 01:33
Экономика

Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ

Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
Обновлено в 00:46
Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ

Обновлено вчера в 20:47
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Политика

Танец Порошенко в Киеве назвали прощальным концертом

Обновлено вчера в 19:52
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Общество

«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу

Иск поступил в арбитраж 11 апреля, к производству он пока не принят.
Обновлено вчера в 20:07
Хоккей

Женская сборная США победила на чемпионате мира по хоккею

Сборная России в третий раз проиграла в матче за бронзовые медали чемпионата мира, лучшим результатом россиянок является третье место, которое российская команда занимала трижды (2001, 2013, 2016).
Обновлено вчера в 15:58
Общество

Стала известна зарплата российских священников

Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия

Число жертв торнадо на юге США возросло до восьми

Число погибших из-за торнадо на юге США возросло до восьми человек, сообщает Associated Press. По данным агентства, среди жертв трое детей.
Обновлено в 01:12
Кино

Первая серия заключительного сезона «Игры престолов» вышла минувшей ночью

В России показ сериала должен был начаться на сервисе Амедиа-тека, который владеет эксклюзивными правами.
Обновлено в 01:45
Происшествия

В Тверской области потушили пожар на деревообрабатывающем комбинате

Обновлено вчера в 21:21
Экономика

Имущество МУП «ЧелябГЭТ» выставлено на торги

Обанкротившийся МУП «ЧелябГЭТ» выставил на торги имущество, которым сейчас на правах аренды пользуется предприятие-преемник ООО «ЧелябГЭТ».
Обновлено в 01:38
Политика

Парусник «Седов» продолжает свой рейс, несмотря на препоны русофобов

Власти Таллинна сожалеют о решении МИД в отношении "Седова" >> В пятницу, 12 апреля, стало известно, что польские власти запретили российскому учебному паруснику "Седов", направлявшемуся в порт Гдыня, заход в территориальные воды республики.
Обновлено 13 апреля в 08:30
Происшествия

В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара

В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено вчера в 06:40
Экономика

«Почта России» предупредила о повышении тарифов на доставку прессы

«Почта России» планирует в 2020 г. повысить тарифы на доставку для издателей печатной прессы, рост может составить до 10%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя гендиректора ФГУП по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослава Мандрона.
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие

Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в церкви в Канаде

Мужчина устроил стрельбу в церкви в канадском городе Салмон-Арм, в результате чего погиб один человек, сообщает телеканал Global News.
Обновлено в 00:21
Энергетика

Нефть «аккумулирует» силы для движения к уровню $72,50

Учитывая геополитические риски, на текущую неделю ближайшими целями выступят уровни $72,50 и $74,50.
Обновлено в 00:14
Политика

СМИ сообщили о готовности России выплатить долг Совету Европы

Россия готова выплатить Совету Европы долг в 60 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Менеджер опубликовала видео с Началовой за полгода до смерти

Менеджер певицы Юлии Началовой опубликовала видео, сделанное за полгода до смерти певицы.
Обновлено вчера в 23:40
Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

Полиция задержала двоих сбежавших из изолятора в Туве

Обновлено вчера в 23:16
Общество

Краснодарский край вошел в тройку регионов по числу новых рабочих мест

Замкнул тройку лидеров Краснодарский край. За три года на Кубани было создано 131,5 тысяч новых рабочих мест.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным

Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия

5 человек погибли в ДТП на трассе «Урал»

В Мокшанском районе Пензенской области на 590 км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Лады «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Футбол

Маурицио Сарри: «„Челси“ идет правильным путем»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри похвалил своих подопечных за игру в матче 34-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (0:2). - Думаю, мы хорошо играли в первом тайме, - цитирует BBC Сарри.
Обновлено вчера в 15:15
Экономика

Опрос: каждый четвертый россиянин не откладывает на «черный день»

Сравнение с результатами аналогичного исследования, проведенного в 2008 году, показывает, что россияне стали реже откладывать сбережения: в 2008 году доля тех, у кого есть сбережения, составляла 72%, отмечает Superjob.
Обновлено в 00:33
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Город краевого подчинения Красноярского края. Административный центр городского округа город Норильск. Расположен на севере края к югу от Таймырского полуострова, примерно в 90 км к востоку от Енисея и в 1500 км севернее Красноярска. Норильск - самый северный в мире город с постоянным населением более 150 000 жителей.
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