Политика
РСПП раскритиковал инициативу Дубровского о квотировании выбросовПравда УрФО 03:05
В новой версии законопроекта нашли "коррупциогенный фактор" Российский союз промышленников и предпринимателей выступил с критикой законопроекта Минприроды РФ о квотировании вредных выбросов для промышленных предприятий, идея которого принадлежит челябинскому экс-губернатору Борису Дубровскому.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские промышленники выступили против законопроекта о квотировании выбросов
Все новости (Нижний Тагил)00:53
Минэкологии переделало законопроект о квотах на выбросы. В нем углядели коррупционный фактор
НГС.Красноярсквчера в 21:06
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:05, Ашберн
Авто
Новые правила тюнинга вызвали яростные споры автовладельцев
Новые правила автотюнинга вызвали яростные споры среди российских автовладельцев.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено в 03:06
Авто
Volkswagen презентовал большой электрический кроссовер
Публичный дебют нового концепт-кара Volkswagen ID Roomzz пройдет 18 апреля в Шанхае.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
В Сети появился запрещенный в СССР клип Пугачевой
Гостелерадиофонд России опубликовал видеоклип на песню "Айсберг" Аллы Пугачевой. Видео выложено в YouTube и на странице в Facebook.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Тульской области перевернулся автобус с детьми
В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в автобусе находилось 40 детей, пятеро сопровождающих и два водителя.
Обновлено вчера в 16:49
Авто
УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:38
Общество
В России начался второй этап перехода на цифровое телевещание
Двадцать российских регионов в понедельник перешли с аналогового вещания федеральных телеканалов на цифровое.
Обновлено вчера в 19:10
Музыка
Мадонна анонсировала новый альбом «Madame X»
Мадонна анонсировала выход нового альбома «Madame X» и поделилась тизером песни, которая в него войдет.
Обновлено в 01:44
Общество
В Москве стартовала акция по раздельному сбору мусора
Акция по раздельному сбору мусора "Разделяй и используй" стартовала в Москве, она продлится две недели, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:41
Экономика
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Политика
В МИД считают инцидент с миной в Шереметьеве провокацией
Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости прокомментировал инцидент с американцем, пытавшимся пронести мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества на борт самолёта в столичном аэропорту Шереметьево в марте.
Обновлено в 03:27
Экономика
ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у Ротенберга
Деньги у ВЭБа есть: если речь идет о вложениях в нефинансовые компании, они не снижают регулятивный капитал и несильно влияют на нормативы, говорит аналитик Fitch Александр Данилов, свободной же ликвидности у ВЭБ.РФ больше 130 млрд руб. Сделку инициировал лично Шувалов, говорят три собеседника "Ведомостей".
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
В Нижнем Новгороде осуждены родители, заморившие сына голодом
В Нижнем Новгороде суд приговорил к длительным срокам заключения родителей, которые заморили голодом своего малолетнего ребенка.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Астраханской области засняли на видео избиение школьницы
В Сети появился видеоролик с дракой школьниц в Астраханской области.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Пензенской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком
Пять человек погибли при столкновении двух машин на федеральной трассе М5 "Урал" в Мокшанском районе Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 20:00
Кино
В сети появился тизер-трейлер и фрагмент одного эпизода «Мандалорца»
В сети появился фрагмент одного из эпизодов сериала «Мандалорец» и полноценный тизер-трейлер проекта, показанный на мероприятии Star Wars Celebration в Чикаго.
Обновлено в 03:23
Важное за сутки
20-летняя Алина Санько стала новой «Мисс Россия»
В этом году звание самой красивой девушки нашей страны получила 20-летняя студентка из города Азова Ростовской области Алина Санько.
Обновлено вчера в 02:15
Политика
В штабе Зеленского уточнили время проведения дебатов с Порошенко
Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что шоумен ждет Порошенко на дебаты вечером 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 03:37
Общество
Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»
«Суд постановил: назначить по данному делу комиссионную комплексную финансово-экономическую оценочную искусствоведческую экспертизу», — огласила решение судья.
Обновлено в 04:46
Политика
Президент Казахстана прибыл в Узбекистан
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с первым государственным визитом.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
В Ингушетии проходит обыск у правозащитника Муцольгова
В Ингушетии силовики проводят обыск у руководителя правозащитной организации "Машр" Магомеда Муцольгова, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Калоя Ахильгова.
Обновлено в 04:11
Авто
Автомобили марки Ravon начнут собирать в России
В Ravon в свою очередь заявили, что в этом году на российском рынке стартуют продажи автомобилей, поставленных из завода в Узбекистане.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали школу №119
В Екатеринбурге после сообщения о минировании эвакуировали средней школы № 119 в Пугачевском переулке, 5а (Железнодорожный район).
Обновлено в 04:06