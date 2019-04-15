РСПП раскритиковал инициативу Дубровского о квотировании выбросовПравда УрФО 03:05

В новой версии законопроекта нашли "коррупциогенный фактор" Российский союз промышленников и предпринимателей выступил с критикой законопроекта Минприроды РФ о квотировании вредных выбросов для промышленных предприятий, идея которого принадлежит челябинскому экс-губернатору Борису Дубровскому.

Авто Новые правила тюнинга вызвали яростные споры автовладельцев Новые правила автотюнинга вызвали яростные споры среди российских автовладельцев.

Происшествия В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.

Авто Volkswagen презентовал большой электрический кроссовер Публичный дебют нового концепт-кара Volkswagen ID Roomzz пройдет 18 апреля в Шанхае.

Шоу-бизнес В Сети появился запрещенный в СССР клип Пугачевой Гостелерадиофонд России опубликовал видеоклип на песню "Айсберг" Аллы Пугачевой. Видео выложено в YouTube и на странице в Facebook.

Происшествия В Тульской области перевернулся автобус с детьми В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в автобусе находилось 40 детей, пятеро сопровождающих и два водителя.

Авто УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо» Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».

Общество Названы проблемы при утилизации мусора в России Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.

Общество «Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.

Футбол Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".

Общество В России начался второй этап перехода на цифровое телевещание Двадцать российских регионов в понедельник перешли с аналогового вещания федеральных телеканалов на цифровое.

Музыка Мадонна анонсировала новый альбом «Madame X» Мадонна анонсировала выход нового альбома «Madame X» и поделилась тизером песни, которая в него войдет.

Общество В Москве стартовала акция по раздельному сбору мусора Акция по раздельному сбору мусора "Разделяй и используй" стартовала в Москве, она продлится две недели, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.

Политика В МИД считают инцидент с миной в Шереметьеве провокацией Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости прокомментировал инцидент с американцем, пытавшимся пронести мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества на борт самолёта в столичном аэропорту Шереметьево в марте.

Экономика ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у Ротенберга Деньги у ВЭБа есть: если речь идет о вложениях в нефинансовые компании, они не снижают регулятивный капитал и несильно влияют на нормативы, говорит аналитик Fitch Александр Данилов, свободной же ликвидности у ВЭБ.РФ больше 130 млрд руб. Сделку инициировал лично Шувалов, говорят три собеседника "Ведомостей".

Происшествия В Нижнем Новгороде осуждены родители, заморившие сына голодом В Нижнем Новгороде суд приговорил к длительным срокам заключения родителей, которые заморили голодом своего малолетнего ребенка.

Происшествия В Астраханской области засняли на видео избиение школьницы В Сети появился видеоролик с дракой школьниц в Астраханской области.

Происшествия В Пензенской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком Пять человек погибли при столкновении двух машин на федеральной трассе М5 "Урал" в Мокшанском районе Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Кино В сети появился тизер-трейлер и фрагмент одного эпизода «Мандалорца» В сети появился фрагмент одного из эпизодов сериала «Мандалорец» и полноценный тизер-трейлер проекта, показанный на мероприятии Star Wars Celebration в Чикаго.

Важное за сутки 20-летняя Алина Санько стала новой «Мисс Россия» В этом году звание самой красивой девушки нашей страны получила 20-летняя студентка из города Азова Ростовской области Алина Санько.

Политика В штабе Зеленского уточнили время проведения дебатов с Порошенко Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что шоумен ждет Порошенко на дебаты вечером 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

Политика Президент Казахстана прибыл в Узбекистан Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с первым государственным визитом.

Происшествия В Ингушетии проходит обыск у правозащитника Муцольгова В Ингушетии силовики проводят обыск у руководителя правозащитной организации "Машр" Магомеда Муцольгова, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Калоя Ахильгова.

Авто Автомобили марки Ravon начнут собирать в России В Ravon в свою очередь заявили, что в этом году на российском рынке стартуют продажи автомобилей, поставленных из завода в Узбекистане.