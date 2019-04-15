Политика

РСПП раскритиковал инициативу Дубровского о квотировании выбросовПравда УрФО 03:05

В новой версии законопроекта нашли "коррупциогенный фактор" Российский союз промышленников и предпринимателей выступил с критикой законопроекта Минприроды РФ о квотировании вредных выбросов для промышленных предприятий, идея которого принадлежит челябинскому экс-губернатору Борису Дубровскому.
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Российские промышленники выступили против законопроекта о квотировании выбросов

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Правда УрФО03:05
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