Политика
РСПП раскритиковал инициативу Дубровского о квотировании выбросовПравда УрФО 03:05
В новой версии законопроекта нашли "коррупциогенный фактор" Российский союз промышленников и предпринимателей выступил с критикой законопроекта Минприроды РФ о квотировании вредных выбросов для промышленных предприятий, идея которого принадлежит челябинскому экс-губернатору Борису Дубровскому.
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Российские промышленники выступили против законопроекта о квотировании выбросов
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