РСПП раскритиковал инициативу Дубровского о квотировании выбросовПравда УрФО 03:05

В новой версии законопроекта нашли "коррупциогенный фактор" Российский союз промышленников и предпринимателей выступил с критикой законопроекта Минприроды РФ о квотировании вредных выбросов для промышленных предприятий, идея которого принадлежит челябинскому экс-губернатору Борису Дубровскому.

Экономика Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

Политика Россия помогает Венесуэле расследовать атаки на энергообъекты Россия и Венесуэла проводят совместное расследование атак на энергообъекты страны, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов.

Общество «Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».

Общество Врио главы Сахалина рассказал о главных проблемах региона Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил в интервью РИА Новости, что сформулировал три основных проблемы региона – здравоохранение, жилье и транспортная доступность – и нашел пути их решения.

Шоу-бизнес «Яндекс» составил рейтинг запросов песен Аллы Пугачевой К юбилею Аллы Пугачевой "Яндекс" подготовил рейтинг поисковых запросов ее песен. Народная артистка СССР отмечает 15 апреля день рождения.

Технологии Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.

Хоккей Генменеджер «Вегаса» рассказал, на что пошел Гусев ради переезда в НХЛ Российскому форварду Никите Гусеву ради переезда в клуб НХЛ "Вегас" пришлось отказаться от многих бонусов, которые уже были заработаны им по контракту с санкт-петербургским СКА, заявил генеральный менеджер "Голден Найтс" Джордж Макфи.

Наука Ученые опровергли распространенный миф о женщинах Древнего Египта Распространенный миф о женщинах Древнего Египта опровергли ученые Альбертского университета в Канаде.

Общество Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.

Шоу-бизнес Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.

Кино Первую серию «Игры престолов» показали раньше официальной премьеры Фанаты по всему миру уже посмотрели первую серию финального сезона «Игры престолов». Премьера прошла в 04:00 по московскому времени.

Политика Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля 31 мая 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал Ким Чен Ыну приглашение от Путина посетить Россию.

Армия и оружие В Совфеде оценили заявление командующего силами НАТО в Европе о России Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерала Кёртиса Скапаротти о необходимости установления более тесных контактов с Россией, чтобы лучше понимать возможности и намерения друг друга.

Экономика Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день» В 2018 году эксперты прогнозировали, что темпы наращивания сбережений граждан по сравнению с 2017 годом увеличатся на 15%, всего за год россияне накопят 5,2 трлн рублей.

Экономика Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир» Детские пособия, выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будут переведены на карты национальной платежной системы «Мир».

Политика В МИД считают инцидент с миной в Шереметьеве провокацией Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости прокомментировал инцидент с американцем, пытавшимся пронести мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества, на борт самолёта в столичном аэропорту Шереметьево в марте.

Общество В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.

Экономика Оборот заведений общепита в Казани составил 25 млрд рублей В Казани оборот заведений общепита в 2018 году составил 25 млрд руб.

Политика В Верховной раде назвали агонией «дебаты» Порошенко на стадионе Как заметил представитель Украины в ПАСЕ Вадим Новинский, Порошенко устроил дискуссию сам с собой из страха отвечать на неудобные вопросы.

Шоу-бизнес После скандала с изменами принц Уильям и Кейт Миддлтон вышли на прогулку с детьми После скандала с изменами принц Уильям и Кейт Миддлтон вышли на прогулку с детьми Супруги провели время в компании детей и родственников.

Энергетика Нефть «аккумулирует» силы для движения к уровню $72,50 Учитывая геополитические риски, на текущую неделю ближайшими целями выступят уровни $72,50 и $74,50.

Авто Автомобили Ravon начнут собирать в России В мае 2018 года были прекращены поставки автомобилей Ravon на российский рынок.