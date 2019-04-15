Политика

РСПП раскритиковал инициативу Дубровского о квотировании выбросовПравда УрФО 03:05

В новой версии законопроекта нашли "коррупциогенный фактор" Российский союз промышленников и предпринимателей выступил с критикой законопроекта Минприроды РФ о квотировании вредных выбросов для промышленных предприятий, идея которого принадлежит челябинскому экс-губернатору Борису Дубровскому.
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Российские промышленники выступили против законопроекта о квотировании выбросов

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РСПП раскритиковал инициативу Дубровского о квотировании выбросов

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Коммерсантъвчера в 19:08

Промышленники раскритиковали закон Минприроды о квотах на загрязнение среды

URA.Ru00:52
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Экономика

Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ

Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
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Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
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Россия помогает Венесуэле расследовать атаки на энергообъекты

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«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Общество

Врио главы Сахалина рассказал о главных проблемах региона

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил в интервью РИА Новости, что сформулировал три основных проблемы региона – здравоохранение, жилье и транспортная доступность – и нашел пути их решения.
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«Яндекс» составил рейтинг запросов песен Аллы Пугачевой

К юбилею Аллы Пугачевой "Яндекс" подготовил рейтинг поисковых запросов ее песен. Народная артистка СССР отмечает 15 апреля день рождения.
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Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
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Хоккей

Генменеджер «Вегаса» рассказал, на что пошел Гусев ради переезда в НХЛ

Российскому форварду Никите Гусеву ради переезда в клуб НХЛ "Вегас" пришлось отказаться от многих бонусов, которые уже были заработаны им по контракту с санкт-петербургским СКА, заявил генеральный менеджер "Голден Найтс" Джордж Макфи.
Обновлено в 03:16
Наука

Ученые опровергли распространенный миф о женщинах Древнего Египта

Распространенный миф о женщинах Древнего Египта опровергли ученые Альбертского университета в Канаде.
Обновлено в 02:57
Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Кино

Первую серию «Игры престолов» показали раньше официальной премьеры

Фанаты по всему миру уже посмотрели первую серию финального сезона «Игры престолов». Премьера прошла в 04:00 по московскому времени.
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31 мая 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал Ким Чен Ыну приглашение от Путина посетить Россию.
Обновлено вчера в 22:10
Армия и оружие

Израиль поблагодарил Путина за возможность удара по Сирии

Израиль «отблагодарил» Путина за возможность уничтожить сирийский С-200.
Обновлено вчера в 17:24
Политика

Бывший завод Порошенко превратят в ремонтную базу Черноморского флота

Обновлено в 01:08
Армия и оружие

В Совфеде оценили заявление командующего силами НАТО в Европе о России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерала Кёртиса Скапаротти о необходимости установления более тесных контактов с Россией, чтобы лучше понимать возможности и намерения друг друга.
Обновлено в 02:17
Экономика

Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день»

В 2018 году эксперты прогнозировали, что темпы наращивания сбережений граждан по сравнению с 2017 годом увеличатся на 15%, всего за год россияне накопят 5,2 трлн рублей.
Обновлено в 02:35
Экономика

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

Детские пособия, выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будут переведены на карты национальной платежной системы «Мир».
Обновлено в 01:54
Политика

В МИД считают инцидент с миной в Шереметьеве провокацией

Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости прокомментировал инцидент с американцем, пытавшимся пронести мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества, на борт самолёта в столичном аэропорту Шереметьево в марте.
Обновлено в 03:27
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Экономика

Оборот заведений общепита в Казани составил 25 млрд рублей

В Казани оборот заведений общепита в 2018 году составил 25 млрд руб.
Обновлено в 03:23
Происшествия

В Кемерове эвакуируют мэрию и больницы из-за сообщений о бомбах

Обновлено в 02:12
Политика

В Верховной раде назвали агонией «дебаты» Порошенко на стадионе

Как заметил представитель Украины в ПАСЕ Вадим Новинский, Порошенко устроил дискуссию сам с собой из страха отвечать на неудобные вопросы.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

Обновлено вчера в 16:06
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После скандала с изменами принц Уильям и Кейт Миддлтон вышли на прогулку с детьми

После скандала с изменами принц Уильям и Кейт Миддлтон вышли на прогулку с детьми Супруги провели время в компании детей и родственников.
Обновлено в 03:20
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Нефть «аккумулирует» силы для движения к уровню $72,50

Учитывая геополитические риски, на текущую неделю ближайшими целями выступят уровни $72,50 и $74,50.
Обновлено в 00:14
Авто

Автомобили Ravon начнут собирать в России

В мае 2018 года были прекращены поставки автомобилей Ravon на российский рынок.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика

ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у Ротенберга

Деньги у ВЭБа есть: если речь идет о вложениях в нефинансовые компании, они не снижают регулятивный капитал и несильно влияют на нормативы, говорит аналитик Fitch Александр Данилов, свободной же ликвидности у ВЭБ.РФ больше 130 млрд руб. Сделку инициировал лично Шувалов, говорят три собеседника "Ведомостей".
Обновлено вчера в 17:25
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В «доме» тигров в Хабаровском крае не могут потушить сильный пожар

Обновлено в 02:52
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