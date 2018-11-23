Россельхозбанк за 9 месяцев 2018 года получил 9,577 млрд рублей чистого убытка по МСФО из-за убытка в третьем квартале на уровне 9,792 млрд рублей, следует из отчета банка.

РСХБ за 9 месяцев получил 9,6 млрд руб. убытка по МСФО

Финансы Финансы Фондовый рынок РФ открылся в красной зоне Российский рынок акций открылся в "Черную пятницу" на понижательном тренде вслед за упавшей нефтью, завершающей откатом седьмую неделю подряд, а также на фоне негативной динамики фондовых площадок.

Финансы Финансы Украине предстоит погасить долг в размере 15 млрд долларов США Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за ближайшие пять лет страна должна погасить долг в размере 33 млрд долларов.

Финансы Финансы Моисеев заявил о беспрецедентных темпах дедолларизации Сегодня, 23 ноября 2018 года, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что «заокеанские друзья» помогли российским властям запустить процесс дедолларизации экономики, причём «беспрецедентными» темпами.

Финансы Финансы Всемирный банк предоставит Танзании кредит $125 млн для электрификации Министерство финансов и экономического планирования Танзании подписало соглашение со Всемирным банком о предоставлении кредита в размере 125 миллионов долларов США, который позволит правительству расширить электроснабжение в стране.

Финансы Финансы НПФ попросили ЦБ сохранить систему резервирования фондов Ассоциация Негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) попросила ЦБ сохранить формирование резервов по обязательному пенсионному страхованию, следует из письма главы АНПФ Сергея Белякова директору департамента коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ Кириллу Пронину (копия письма есть в распоряжении RNS).

Финансы Финансы Вклад «Мечты» стал рекордным по популярности в ноябре По итогам первой недели после запуска каждый второй вклад, открытый в ноябре в Московском кредитном банке, стал вкладом «Мечты».

Финансы Финансы Красноярскому краю в первом чтении приняли бюджет на 2019 год Заксобрание на сегодняшней сессии одобрило в первом чтении бюджет Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов, сообщили в пресс-службе регионального минфина.

Финансы Финансы У банков не хватает рублей, чтобы заплатить налоги на следующей неделе Спрос банков на рубли остается высоким, при этом запасов российской валюты на корреспондентских счетах не хватит, чтобы полностью удовлетворить налоговые выплаты на следующей неделе, отмечают 23 ноября аналитики банка Уралсиб.

Финансы Финансы Нестеренко: Объем средств ФНБ может превысить 7% ВВП в 2020 году Объем ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) может превысить 7% ВВП в 2020 году.

Финансы Финансы Биткоин установил очередной антирекорд Курс биткоина в пятницу, 23 ноября, упал на 7,6 процента и сейчас торгуется по 4244 доллара, передает Bloomberg.

Финансы Финансы Электронные табло с курсами валют к рублю уберут с улиц Электронные табло с курсами валют к рублю уберут с улиц Норму, по которой информация о курсах валют может размещаться только в помещении банка, поддержал думский комитет по финансовому рынку.

Финансы Финансы Кудрин призвал не отказываться от доллара Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает нецелесообразным и даже рискованным полный отказ России от использования доллара в международной торговле.

Финансы Финансы Центробанк Греции думает, как вдвое сократить проблемные долги банков Центробанк Греции разрабатывает план, который позволит кредитным организациям страны сократить объем плохих долгов вдвое, чтобы восстановить доверие к финансовой системе, сообщили Bloomberg два источника, знакомых с вопросом.

Финансы Финансы Россия седьмой год остается крупнейшим покупателем золота в мире ЦБ РФ зафиксировал увеличение золотовалютных запасов в третьем квартале 2018 года на 54 тонны, что привело к тому, что Россия седьмой год подряд остается крупнейшим покупателем золота в мире.