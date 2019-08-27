Экономика
Lenta.ruРСХБ увеличил прибыль и снизил стоимость риска
В 2019 году РСХБ продолжил планомерно снижать cost of risk (стоимость риска). В отчетном периоде нам удалось снизить данный показатель с 2,6 до 1,2 процента годовых.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 00:43, Вашингтон
Космос
NASA узнало о приближении к Земле двух крупных астероидов
РБК вчера в 21:58
Политика
Путин отдал сдачу с купленного Эрдогану мороженого на развитие авиации
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган вместе поели мороженого на авиасалоне МАКС в Жуковском, причем заплатил за обоих российский лидер, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Дана Борисова поедет в лагерь для зависимых вместе с матерью
Екатерина Ивановна была первой, кто забил тревогу, когда Дана стала зависима от наркотиков.
Собеседник вчера в 05:06
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Транспорт
Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах
"Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.
Вести.Ru вчера в 14:11
Общество
Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии
Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.
РИА Новости вчера в 14:12
Политика
Необычная посадка Су-57 в Жуковском попала на видео
Во вторник, 27 августа, в Сети появилось видео нестандартной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском.
Вечерняя Москва вчера в 06:03
Хоккей
Коннолли: я люблю Кузнецова. Он признал проблему и справится с ней
Евгений справится со всем этим. Это жизнь: ты делаешь ошибки и признаешь их.
Чемпионат вчера в 13:38
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО вчера в 10:41
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском вчера в 16:28
Теннис
Калинская на старте US Open обыграла чемпионку турнира
Анна Калинская вышла во второй круг US Open. Россиянка на старте турнира в двух партиях обыграла американку Слоан Стивенс.
Sportbox.RU вчера в 23:43
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономики России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Армия и оружие
В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" ВМС Украины находился в зоне проведения российских военных учений в Черном море, сообщил телеканалу UA.TV заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
Газета.Ru вчера в 03:35
Здоровье
Названы полезные свойства кабачков
Актуальные Новости вчера в 04:58
Космос
SpaceX сообщила об успешном испытании аппарата Starhopper
Американская компания SpaceX провела успешные испытания аппарата Starhopper — прототипа космического корабля Starship.
Life.ru вчера в 19:58
Политика
Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок
Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
Известия вчера в 23:39
Общество
Во Владивостоке из подтопленных домов началась эвакуация людей
В пригороде Владивостока спасатели эвакуировали шесть человек, чьи дома затопило разливом реки Богатой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:56
Политика
Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Актера Марка Коваля избили на остановке общественного транспорта в Санкт-Петербурге.
Lenta.ru вчера в 22:47
Общество
Количество браков и разводов в России достигло минимума
Количество браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года.
Вести.Ru 00:08
Политика
Болтон допустил включение США и Британии в состав «нормандской четверки»
В июле Зеленский предлагал Путину изменить формат нормандских переговоров, в которых сейчас помимо России и Украины участвуют Германия и Франция, и присоединить к ним США и Великобританию.
РБК вчера в 22:35
Политика
Американскому сенатору отказали в российской визе
Американский сенатор Рон Джонсон сообщил, что Россия отказала ему в визе.
Ведомости 26 августа в 20:49
Армия и оружие
В России разрабатывают новый вертолёт на основе проектов КБ Миля
Директор по инновациям холдинга «Вертолёты России» (входит в «Ростех») Андрей Шибитов рассказал о разработке нового типа вертолётов на основе проектов конструкторских бюро Камова и Миля, а также Казанского вертолётного завода.
RT на русском вчера в 21:23
Экономика
Philip Morris может воссоединиться с Altria
Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) официально сообщила, что ведет переговоры о слиянии с компанией Altria.
Коммерсантъ вчера в 11:36
Авто
Квадратный внедорожник Bollinger готовится к выходу в серийной модификации
Американский стартап Bollinger Motors сообщил о том, что глобальная презентация новой версии внедорожника В1, а также пикапа В2 состоится уже 26 сентября.
Daily-Motor.Ru вчера в 08:31
Происшествия
Судно с семью рыбаками пропало на севере Японии
ТАСС вчера в 21:14
Технологии
Электронный паспорт предложили оснастить сим-картой
Сотовые операторы предложили добавить в электронные паспорта функцию Mobile ID.
Телеканал 360° 00:22
Армия и оружие
ВМФ РФ получит морскую версию беспилотника «Альтиус»
Военное обозрение вчера в 03:29
Экономика
Медленный рост доходов россиян обеспокоил Путина
Президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране нужно сделать более устойчивым и динамичным.
Телеканал 360° 26 августа в 06:59