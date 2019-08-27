Экономика
Lenta.ruРСХБ увеличил прибыль и снизил стоимость риска
В 2019 году РСХБ продолжил планомерно снижать cost of risk (стоимость риска). В отчетном периоде нам удалось снизить данный показатель с 2,6 до 1,2 процента годовых.
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Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
Телепрограмма вчера в 21:00
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
Происшествия
В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие
Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
RT на русском 03:46
Экономика
Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ
По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 23:49
Политика
Путин и Эрдоган осмотрели истребитель Су-57 на МАКС-2019
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57 во время посещения авиасалона МАКС-2019.
RT на русском вчера в 07:13
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Экономика
В России могут ввести квоту на госзаказ отечественных товаров в 50%
Правительство России рассматривает возможность установления квоты на госзаказ отечественных товаров в размере 50%, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на проект постановления.
REGNUM 01:14
Общество
Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян
Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).
Газета.Ru 01:30
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Происшествия
Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение
Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Политика
Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу
Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.
РИА Новости вчера в 19:01
Общество
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Происшествия
В центре Москвы у бизнесмена украли часы за два миллиона рублей
Наручные часы за два миллиона рублей украл неизвестный из квартиры бизнесмена в центре Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 03:42
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском вчера в 03:03
Футбол
Футболист Жоау Мариу перешел из «Интера» в «Локомотив»
Московский футбольный клуб «Локомотив» приобрел полузащитника миланского «Интера» и сборной Португалии Жоау Мариу.
РБК вчера в 21:12
Интернет
В США экс-сотрудника Google обвинили в краже технологий компании
Прокуратура Северного округа штата Калифорния предъявила обвинения бывшему сотруднику компании Google Энтони Левандовски в похищении у нее представляющей коммерческую тайну информации о беспилотных автомобилях.
ТАСС вчера в 16:22
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала мангал с шашлыками «Вечным огнем»
«Вечный огонь» Волочковой многие сравнили с «блокадницей» Ольгой Бузовой.
Актуальные Новости 02:15
Политика
Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:50
Футбол
Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил уверенность в том, что он может быть полезным своему бывшему клубу — «Манчестер Юнайтед».
Lenta.ru 02:53
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru вчера в 08:48
Кино
Слух дня: Marvel разрабатывает сериал про Мисс Америку для Disney+
Портал We Got This Covered сообщает, что студия Marvel разрабатывает сериал про Мисс Америку для сервиса Disney+.
Мир фантастики вчера в 12:51
Происшествия
Движение поездов остановлено на юге Приморья из-за размытия путей
Железнодорожное сообщение на юге Приморского края заблокировано из-за размытия путей.
Известия 03:39
Общество
РГ: В России могут появиться «квартирные» алименты
Согласно документу, в России появится дополнительный вид алиментов для решения квартирного вопроса ребенка.
БИЗНЕС Online 03:16
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег
Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10