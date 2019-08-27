Экономика

Lenta.ruLenta.ruРСХБ увеличил прибыль и снизил стоимость риска

В 2019 году РСХБ продолжил планомерно снижать cost of risk (стоимость риска). В отчетном периоде нам удалось снизить данный показатель с 2,6 до 1,2 процента годовых.
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Чистая прибыль Азиатско-Тихоокеанского банка за 1-ое полугодие 2019 года составила 2,53 млрд рублей

SIA.ruвчера в 23:51

Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО за полгода достигла 3,6 млрд рублей

Банки.рувчера в 14:52

Группа «Открытие» увеличила прибыль в 19 раз

53 новостивчера в 14:00

РСХБ увеличил прибыль и снизил стоимость риска

Lenta.ruвчера в 13:14

Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в первом полугодии выросла в 16.8 раза по до 3.614 млрд руб

АК&Мвчера в 10:25

Чистая прибыль РСХБ по МФСО в I полугодии выросла почти в 17 раз

ПРАЙМвчера в 09:18
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Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом

Телепрограмма вчера в 21:00
Наука

Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком

Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
Происшествия

В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие

Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
RT на русском 03:46
Экономика

Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ

По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 23:49
Политика

Путин и Эрдоган осмотрели истребитель Су-57 на МАКС-2019

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57 во время посещения авиасалона МАКС-2019.
RT на русском вчера в 07:13
Экономика

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

RT на русском 03:20
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на судоверфи в Нижнем Новгороде

РБК 03:03
Экономика

Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Экономика

В России могут ввести квоту на госзаказ отечественных товаров в 50%

Правительство России рассматривает возможность установления квоты на госзаказ отечественных товаров в размере 50%, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на проект постановления.
REGNUM 01:14
Общество

Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян

Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).
Газета.Ru 01:30
Политика

Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Происшествия

Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение

Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Политика

Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу

Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.
РИА Новости вчера в 19:01
Общество

Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ

Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Происшествия

В центре Москвы у бизнесмена украли часы за два миллиона рублей

Наручные часы за два миллиона рублей украл неизвестный из квартиры бизнесмена в центре Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 03:42
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском вчера в 03:03
Транспорт

Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки

Газета.Ru 01:32
Футбол

Футболист Жоау Мариу перешел из «Интера» в «Локомотив»

Московский футбольный клуб «Локомотив» приобрел полузащитника миланского «Интера» и сборной Португалии Жоау Мариу.
РБК вчера в 21:12
Интернет

В США экс-сотрудника Google обвинили в краже технологий компании

Прокуратура Северного округа штата Калифорния предъявила обвинения бывшему сотруднику компании Google Энтони Левандовски в похищении у нее представляющей коммерческую тайну информации о беспилотных автомобилях.
ТАСС вчера в 16:22
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли

22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала мангал с шашлыками «Вечным огнем»

«Вечный огонь» Волочковой многие сравнили с «блокадницей» Ольгой Бузовой.
Актуальные Новости 02:15
Политика

Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:50
Футбол

Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил уверенность в том, что он может быть полезным своему бывшему клубу — «Манчестер Юнайтед».
Lenta.ru 02:53
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Политика

Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru вчера в 08:48
Кино

Слух дня: Marvel разрабатывает сериал про Мисс Америку для Disney+

Портал We Got This Covered сообщает, что студия Marvel разрабатывает сериал про Мисс Америку для сервиса Disney+.
Мир фантастики вчера в 12:51
Происшествия

Движение поездов остановлено на юге Приморья из-за размытия путей

Железнодорожное сообщение на юге Приморского края заблокировано из-за размытия путей.
Известия 03:39
Общество

РГ: В России могут появиться «квартирные» алименты

Согласно документу, в России появится дополнительный вид алиментов для решения квартирного вопроса ребенка.
БИЗНЕС Online 03:16
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег

Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
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