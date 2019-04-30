Футбол

РПЛ заставит футболистов общаться с прессойГазета.Ru 10:07

Спартак — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ломовицкий
14′
Фернандо
23′
Зе Луиш
41′
45′+1′
Егор Сорокин
Денис Глушаков
Андрей Ещенко
46′
67′
Игорь Калинин
Данил Степанов
70′
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
Александр Ломовицкий
Георгий Мелкадзе
72′
78′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
87′
Егор Сорокин
Фернандо
Наиль Умяров
89′
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) хотят ввести дисциплинарные санкции в адрес игроков, которые отказываются общаться с журналистами, передает "Советский спорт". РПЛ заявляют о беспокойстве в связи с тем, что футболисты избегают общения с прессой после матчей чемпионата.
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