Футбол
РПЛ заставит футболистов общаться с прессойГазета.Ru 10:07
Александр Ломовицкий
|14′
Фернандо
|23′
Зе Луиш
|41′
|45′+1′
Егор Сорокин
Денис Глушаков
Андрей Ещенко
|46′
|67′
Игорь Калинин
Данил Степанов
|70′
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
Александр Ломовицкий
Георгий Мелкадзе
|72′
|78′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
|87′
Егор Сорокин
Фернандо
Наиль Умяров
|89′
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
98
Максименко
47
Зобнин
16
Боккетти
14
Джикия
6
Дантас
7
Гулиев
54
Умяров
38
Ещенко
94
Ханни
9
Зе Луиш
37
Мелкадзе
23
Коновалов
3
Цаллагов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
69
Степанов
15
Коновалов
6
Башкиров
8
Пантелеев
65
Сагитов
10
Полоз
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) хотят ввести дисциплинарные санкции в адрес игроков, которые отказываются общаться с журналистами, передает "Советский спорт". РПЛ заявляют о беспокойстве в связи с тем, что футболисты избегают общения с прессой после матчей чемпионата.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:45, Ашберн
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