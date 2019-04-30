РПЛ заставит футболистов общаться с прессойГазета.Ru 10:07

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) хотят ввести дисциплинарные санкции в адрес игроков, которые отказываются общаться с журналистами, передает "Советский спорт". РПЛ заявляют о беспокойстве в связи с тем, что футболисты избегают общения с прессой после матчей чемпионата.

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