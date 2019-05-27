Футбол

РПЛ запретит клубам играть не на родных стадионахLife.ru 08:06

Президент РПЛ Сергей Прядкин считает, что все клубы должны играть на своих стадионах.
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Прядкин: следующий сезон станет последним, когда команды РПЛ смогут играть на чужой арене

RT на русском07:43

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Матч ТВ07:10

Сергей Прядкин: Играть у себя «Тамбов» не будет

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C сезона-2020/21 все клубы РПЛ должны играть только на родных аренах

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Sport24.ru06:56

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Интерфакс-Спорт06:52

Сергей Прядкин: «Пусть клубы без соответствующей инфраструктуры даже не ставят задачу выхода в премьер-лигу»

Sportbox.RU07:10
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональный футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
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