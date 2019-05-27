Футбол
РПЛ запретит клубам играть на чужих стадионахPravda.Ru 08:52
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что сезон-2019/20 станет последним, в котором клубы смогут использовать чужие стадионы для проведения матчей чемпионата России. В регламент турнира будет внесен соответствующий пункт.
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Происшествия
В Германии оштрафовали активистов «шариатской полиции»
Земельный суд в немецком городе Вупперталь признал виновными и оштрафовал семерых членов так называемой "полиции шариата", сообщила газета Rheinische Post.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»
В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:52
Транспорт
ТПУ Инновационный центр «Сколково» откроется 27 мая
Новый транспортно-пересадочный узел Инновационный центр "Сколково" вместо временной платформы "Трехгорка" на Белорусском направлении Московской железной дороге откроется 27 мая.
Обновлено 25 мая в 08:01
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Политика
Посол Украины в ФРГ пригрозил России «гамбургскими» санкциями
Украина предложит ввести против России новые, «гамбургские» санкции, если Москва проигнорирует решение Международного трибунала по морскому праву, касающееся инцидента в Керченском проливе.
Обновлено 25 мая в 22:42
Общество
Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах
Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.
Обновлено в 00:56
Общество
Тюменский детский омбудсмен против отмены концерта рэпера Face
Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов против отмены концерта рэпера Face в Тюмени.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
В Москве на Большой Очаковской улице полиция задержала протестующих против точечной застройки
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Американские военные хотят купить российские патроны
Речь идет о патронах для пистолетов ТТ и ПМ, автомата АК-47, ручных пулеметов РПК и ПКМ, тяжелых пулеметов ДШК и снайперской винтовки Драгунова, сообщает издание Defense Blog.
Обновлено в 07:12
Здоровье
В Заволжье продолжается создание макромедицинского округа
По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, на базе волжской больницы имени Фишера продолжаются масштабные работы по созданию одного из четырех макромедицинских округов — такую задачу перед региональным здравоохранением поставил губернатор Андрей Бочаров.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Футбол
УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку Мхитаряна в Баку
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил игрокам лондонского «Арсенала» провести акцию в поддержку армянского полузащитника Генриха Мхитаряна перед финальным матчем Лиги Европы с «Челси».
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой
В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек — так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Ленобласти
Следственное управление СК России по Ленинградской области начало доследственную проверку после обрушения строительных лесов в Приозёрском районе.
Обновлено в 09:01
Экономика
Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Происшествия
В одесской колонии заключенные подняли бунт
Беспорядки и массовый бунт устроили заключенные Южной колонии общего режима № 51 в Одессе.
Обновлено в 05:26
Политика
Рада не будет реагировать на «пасквили» Зеленского, заявил Парубий
Верховная рада не будет реагировать на призывы президента Украины Владимира Зеленского о необходимости срочно принять «реформаторские законы», заявил 27 мая спикер Рады Андрей Парубий.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Глава МВД Чувашии уходит в отставку
Сергея Неяскин известен в Чувашии в т.ч. своей войной с оппозиционными блогерами, которые обвиняли министра в коррупции.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Настя Каменских выложила откровенное фото с мужем
Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала в инстаграме откровенный снимок с мужем Алексеем Потапенко.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Перехваченные НАТО российские истребители попали на фото
Представители испанских военных рассказали, что самолеты ВВС Испании EF-18M в составе воздушной полиции НАТО перехватили самолеты российских ВВС после того, как последние вошли в воздушное пространство "восточного фланга" альянса.
Обновлено в 09:11
Наука
Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу
Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе
Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено в 04:38
Здоровье
В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку
В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
Молния ударила в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М», пуск которой прошел утром 27 мая с космодрома Плесецк (Архангельская область).
Обновлено в 07:32
Культура
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций
Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
Теннис
Россиянка Кудерметова обыграла Возняцки в первом круге «Ролан Гаррос»
Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира "Ролан Гаррос", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз
Обновлено в 08:15