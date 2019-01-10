Российская премьер-лига провела заседание, на котором приняла решение выдвинуть кандидатом в президенты Российского футбольного союза Александра Дюкова. Дюков на данный момент является председателем совета директором Зенита.

Футбол Футбол Зинченко забил первый гол за «Манчестер Сити» Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отметился первым голом за "горожан".

Футбол Футбол Аяз Гулиев: «„Спартак“ предложил вернуться — согласился сразу» Полузащитник Аяз Гулиев поделился эмоциями от возвращения в «Спартак» и прокомментировал начало тренировочного сбора красно-белых в Дубае.

Футбол Футбол В воскресенье Рэмзи пройдет медобследование в «Ювентусе» В воскресенье, 13 января, футболист пройдет медицинское обследование в туринском клубе.

Футбол Футбол «Монако» вышел в полуфинал Кубка Лиги в матче с 22 пенальти «Монако» выбил «Ренн» по пенальти в четвертьфинале Кубка Лиги.

Футбол Футбол ЦСКА отправился на первый зимний тренировочный сбор без Акинфеева Московский ЦСКА отправился на первый зимний тренировочный сбор, который пройдёт в Испании.

Футбол Футбол Игрок «Чертаново» Зиньковский перешел в «Крылья Советов» Полузащитник московского футбольного клуба "Чертаново" Антон Зиньковский стал игроком "Крыльев Советов", сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Боккетти, Жиго, Ещенко и Фернандо тренируются в зале На занятие не вышли защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, а также полузащитники Самуэль Жиго и Фернандо.

Футбол Футбол Жирона — Атлетико 1:1 9 января между коллективами «Жирона» и «Атлетико» (Мадрид) на стадионе «Эстади Мунисипал де Монтиливи» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Испании сезона 2018/19.

Футбол Футбол Бывший тренер «ПСЖ» Комбуаре возглавил «Дижон» Контракт с Комбуаре, который ранее тренировал «ПСЖ» и «Ланс», заключен до конца сезона-2018/19 и может быть продлен на год в случае, если тренеру удастся сохранить место в лиге 1. «Дижон» провел в текущем сезоне чемпионата Франции 18 матчей и с 16 очками занимает 18-е место.

Футбол Футбол Влашич: Не чувствую привилегированности «Зенита» Полущашитник рассказал, что в ЦСКА ему говорили о привилегированности «Зенита», однако игрок не почувствовал, что судьи относятся к петербургской команде как-то иначе.

Футбол Футбол Нападающий «Витесса» Линссен сделал признание о Слуцком Нападающий "Витесса" Брайан Линссен признался, что игрокам бывает сложно выполнять тактические указания главного тренера Леонида Слуцкого.

Футбол Футбол «Манчестер Юнайтед» выплатил неустойку Моуринью «Манчестер Юнайтед» выплатил бывшему главному тренеру команды Жозе Моуринью неустойку после увольнения.

Футбол Футбол Милевский покинул «Кишварду» и вернется в брестское «Динамо» Нападающий Артем Милевский вернется в брестское «Динамо», которое покинул в августе 2018 года.

Футбол Футбол Томас Тухель: «Второго пенальти не было, это не грубая игра» Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал домашнее поражение от «Генгама» в четвертьфинале Кубка лиги (1:2) и завершение выступления в турнире.