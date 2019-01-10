Футбол

РПЛ выдвинула Александра Дюкова на пост президента РФС
REGNUM
07:05

Российская Премьер-Лига (РПЛ) приняла решение выдвинуть председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова в качестве кандидата на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом 10 января сообщается на сайте РПЛ.
REGNUM07:05

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Дюков дал согласие на участие в выборах президента РФС

Советский спорт09:26

В РПЛ выдвинули в состав исполкома РФС Галицкого, Гинера и Федуна

Газета.Ru07:05

РПЛ выдвинула Дюкова на пост президента РФС

Матч ТВ05:27

Дюков дал согласие на участие в выборах президента РФС

Чемпионат08:18

Прядкин заявил, что представительство РПЛ в исполкоме РФС может быть расширено

RT на русском08:02

Премьер-Лига выдвинула Дюкова на пост президента РФС, а Федуна, Галицкого и Гинера — в исполком РФС

Sport24.ru05:21

Федун и «Спартак» возвращаются в исполком РФС?

Спорт-Экспресс09:20
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Происшествия

В Москве затопило Тушинский тоннель

Обновлено в 03:26
Политика

Лукашенко: Речи об объединении России и Белоруссии быть не может

В Кремле заявили, что вопрос об интеграции России и Белоруссии в единое государство на повестке дня не стоит.
Обновлено в 05:51
Политика

ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов

В письме-приглашении Парламентской ассамблеи Совета Европы в адрес российского парламента содержатся рекомендации по формированию состава делегации ПА, в том числе - учитывая гендерный принцип, при этом в документе указаны шесть полов для делегатов.
Обновлено вчера в 12:18
Экономика

Лукашенко предложил поставлять нефть в Белоруссию через страны Балтии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных поставках нефти в страну через прибалтийские порты.
Обновлено в 06:30
Религия

Распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора РПЦ утратило силу

Русская православная церковь (РПЦ) пока не подавала заявку на передачу ей в пользование Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге после того, как распоряжение о порядке этой передачи 30 декабря утратило силу.
Обновлено в 05:38
Политика

Лукашенко пригрозил России из-за налогового маневра

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять Белоруссию как союзника, если страны не договорятся по компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере.
Обновлено в 07:20
Энергетика

Росстат: бензин в России в 2018 году подорожал на 9,4%

Розничные цены на бензин в России в 2018 году выросли на 9,4% по сравнению с 2017-м, следует из материалов Росстата.
Обновлено в 08:27
Общество

Основатель Amazon Джефф Безос разводится с женой

Основатель Amazon миллиардер Джефф Безос объявил о разводе со своей супругой, Маккензи Безос.
Обновлено вчера в 09:59
Политика

Из-за санкций МС-21 остался без материалов для композитного крыла

На сей раз на пути реализации проекта стоят санкции США, которые были ранее введены в отношении предприятий, участвующих в производстве композитного "черного крыла" - ключевого элемента нового российского лайнера, составляющего главное конкурентное преимущество самолета.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие

Зачем ВКС России уничтожили спутник системы ПРО

ВКС России планово свели с орбиты космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око".
Обновлено в 03:58
Общество

Российским детям запретят приносить в школу еду из дома

К дежурству в столовых, согласно новым правилам, смогут допускать только школьников старше 12 лет.
Обновлено в 03:25
Спорт

Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA

Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.
Обновлено вчера в 08:38
Гаджеты

Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой

Для сравнения, два других уже анонсированных смартфона с 48-мегапиксельными камерами — Honor V20 и Huawei Nova 4 — стоят 2999 и 3399 юаней, соответственно.
Обновлено в 05:29
Политика

Томос об автокефалии вернулся на Украину

Томос об автокефалии Православной церкви Украины вернулся в страну после подписания членами Синода Константинопольского патриархата.
Обновлено в 06:49
Экономика

В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту

Российские пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получили с 2019 года право на надбавку к пенсии в размере 5334 рублей.
Обновлено в 02:01
Общество

Виктор Шкулев стал владельцем «Фонтанки.ру»

Обновлено в 05:18
Происшествия

Потерпевшая по делу об изнасиловании в Уфе потребовала компенсации

Защита девушки-дознавателя, в изнасиловании которой подозреваются трое полицейских в Уфе, потребовала возмещения морального ущерба.
Обновлено в 06:55
Футбол

Алекперов оказался основным акционером футбольного «Спартака»

Собственники московского "Спартака" в лице Вагита Алекперова и Леонида Федуна изменили структуру владения футбольным клубом.
Обновлено в 08:52
Музыка

Милонов раскритиковал Шнурова за мат

Депутат Госдумы Виталий Милонов подверг резкой критике творчество Сергея Шнурова.
Обновлено в 07:24
Космос

В Роскосмосе назвали причины переноса запуска лунных станций

Перенос запуска автоматических станций «Луна-26» и «Луна-27» на года связан с необходимостью отработки технологии мягкой посадки аппарата на поверхность естественного спутника Земли, сообщили в Роскосмосе.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Аварийные работы в Тушинском тоннеле завершат к утру пятницы

Мэр Москвы сообщил, что авария довольно серьезная, но восстановить движение планируется в ближайшее время Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал журналистам, что последствия протечки в Тушинском тоннеле планируется устранить к утру 11 января.
Обновлено в 06:58
Общество

Студенты смогут получить две отсрочки от армии

В настоящее время молодые люди, которым 18 лет исполнилось еще в школе, после получения отсрочки для учебы в бакалавриате не могут получить вторую отсрочку от армии для продолжения обучения в магистратуре.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Фельдшер скорой из Омска обвинила коллег-врачей в изнасиловании

По данным местного портала Om1.ru, 7 января в полицию обратилась 40-летняя жительница Омска, работающая фельдшером на одной из подстанций скорой помощи.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие

В США объяснили «молчание» России про С-500

The National Interest пишет, что ограниченное освещение темпов разработки С-500 может быть обусловлено не технологическими трудностями в создании системы, а экономическими соображениями.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске

Пользователи утверждали, что для похорон криминального авторитета Зарубина инспекторы ДПС перекрыли движение, а гроб несут, среди прочих, глава местной полиции и прокурор.
Обновлено в 03:37
Экономика

За 2018 год сильнее всего подорожали яйца и сахар

По официальным данным, потребительские цены в России выросли на 4,3%, что выше прогноза ЦБ.
Обновлено в 09:14
Политика

Украина намерена продолжать проходы через Керченский пролив

Украина продолжит выполнять проходы по Керченскому проливу и направлять суда в порты в Азовском море, заявил министр обороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе домашний арест фигуранток «Нового величия»

Мосгорсуд оставил без изменений решение о продлении до середины марта домашнего ареста фигуранток дела "Новое величие" Анны Павликовой и Марии Дубовик, обвиняемых в экстремизме, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Обновлено в 03:48
Экономика

Новые тарифы ОСАГО начали действовать в стране

С 9 января вступили в силу новые тарифы ОСАГО.
Обновлено вчера в 05:21
Происшествия

В Петербурге мужчины подрались в кафе из-за замечания о модной сумке

Как сообщили на канале Piter.tv, драка началась из-за замечания одного из участников конфликта относительно якобы "женской" модной сумки на плече мужчины.
Обновлено в 09:10
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Александр Валерьевич Дюков
Российский менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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