РПЛ вошла в топ-6 чемпионатов по доходам за сезонНева Спорт 09:17

Российская премьер-лига вошла в топ-6 национальных футбольных европейских чемпионатов по уровню доходов. Аудит европейских футбольных лиг провела компания Deloitte. Согласно отчету специалистов, за сезон-2017/18 доходы РПЛ составили 813 миллионов евро.

РПЛ вошла в топ-6 чемпионатов по доходам за сезон

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